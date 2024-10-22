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Бросить его в вольер с русскими медведями! Художник Бикше предложил оригинальный способ расправиться с Упитисом

TV24 22 октября, 2024 18:23

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На данный момент идут активные дискуссии о демонтаже и перестановке памятников в Риге. Одним из памятников, оказавшемся в центре обсуждения, стал памятник писателю Андрею Упитису, который находится в парке Кронвалда. В программе TV24 «Kartības rullis» скульптор, профессор Латвийской академии художеств Айгарс Бикше выступил с предложением не пилить памятник писателю Андреасу Упишу пополам, а перенести его, например, в вольер с сибирскими медведями в зоопарке.

"Рижская дума хочет убить двух зайцев одним выстрелом - убрать старый памятник Упитису и немедленно сделать из него новый памятник. На мой взгляд, это огромная проблема, я это так же обсуждал с коллегами, это абсолютно неприемлемо.

Если общественность действительно хочет что-то прокомментировать, убрать памятник, то должен быть конкурс. Это вот некорректное решение депутатов. Памятник Упитису работы скульптора Терпиловскиса – памятник скорбного стиля, здесь много достойной скульптуры, и если мы не хотим видеть его в центре города, ему можно найти место где-нибудь еще. Способ можно найти.

Мне пришла в голову мысль, что его можно было бы разместить в зоопарке в вольере с сибирским медведем. По крайней мере, памятник не повредится, его кто-то сможет вынести оттуда через 30 лет».

Скульптор также рекомендует мыслить более широкими категориями и жить сбалансированно:

«Я хочу сказать, что мы хорошее, здоровое общество, борющееся с некоторыми проблемами. И это нормально. Поэтому, если мы сносим один памятник, мы ставим на его месте другой. Если мы говорим что-то критическое, мы говорим и что-то хорошее. Великая беда в том, что мы облачаемся в мифологический клубок скорби и живем в нем».

Как сообщалось ранее, памятник Упитису сначала будет перенесен на территорию Рижского агентства памятников на улице Вароню, где его распилят пополам по вертикали.

Затем будет выбрано место для его установки, и две части памятника будут размещены рядом на расстоянии, позволяющем человеку пройти между ними.

По замыслу депутата Рижской думы Ивара Друлле, благодаря этим изменениям памятник Упитису будет отражать двойственную природу его жизни - и позитивную, как писателя, и негативную, как коллаборанта, сотрудничавшего с советскими властями, - и также символизировать разные стороны каждого человека.

Ранее Друлле на заседании комиссии заявил, что такое преобразование символически отделит хорошее от плохого, создав "памятник примирения", который приобретет новое художественное и историческое значение, став современным произведением искусства и символом перехода от прошлого к настоящему.

Вопрос о том, где установить памятник после преобразований, остается открытым.

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