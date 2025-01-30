Бришкенс и велосипед: ViVi презентовали первый поезд, оснащенный держателями для двухколесных. ФОТО

С помощью держателей велосипеды можно закрепить в поезде как горизонтально, так и вертикально.

Места для велосипедов обозначены соответствующим знаком.

Теперь поездки на велосипеде можно будет объединять с электричкой и так проще добираться до, например, Юрмалы.

Вагоны, в которых установлены держатели для велосипедов, обозначены специальными наклейками на дверях.

Если в вагоне нет стоек для велосипедов, велосипеды размещаются в салоне между сиденьями по указанию проводника-контролера.

Велосипеды можно перевозить в одном вагоне в соответствии с количеством стоек для велосипедов, не более 5 велосипедов при отсутствии стоек для велосипедов.