Браже: ослабление военного потенциала России — самый прямой и дешевый способ достичь мира в Украине

Она отметила, что одним из главных вопросов, обсуждавшихся на неформальных переговорах, было сдерживание и устрашение России. Браже выразила удовлетворение тем, что Европейский союз согласовал очередной пакет санкций против России, а также выразила ожидания относительно переговоров между Россией и Украиной.

«Пока не ясно, увенчаются ли переговоры успехом, является ли это началом процесса или очередной попыткой кремлевского «мясника» обмануть международное сообщество», — заявила глава МИД Латвии.

Она отметила, что пока неизвестно, какое решение примут США относительно санкций против России, поскольку уже разработан мощный пакет санкций. Браже пояснила, что у международного сообщества есть инструменты для дальнейшей поддержки Украины. Также нет никаких признаков того, что поддержка Украины уменьшится.

Говоря о том, как государства-члены НАТО могут оказать поддержку Украине, глава МИД Латвии пояснила, что за последние три года расходы на оборону в странах-членах альянса значительно возросли, что привело к увеличению оборонных заказов и укреплению военной промышленности. Браже подчеркнула, что производится больше средств обороны и сдерживания, что открывает более широкие возможности для оказания помощи Украине.

Она заявила, что крайне важно укреплять собственную оборонную промышленность Украины, которая является важным элементом ее возможностей, но все это требует международной поддержки. Браже пояснила, что необходимо размещать больше заказов из Украины, нужны большие финансовые инвестиции, чтобы Украина могла развивать свою промышленность и производство.

На вопрос о том, определились ли в ходе неформальных переговоров вопросы, которые будут включены в повестку дня предстоящего саммита НАТО в Гааге, министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что одним из них являются расходы на оборону, но не менее важным является и общее понимание глобальной ситуации. Это касается не только войны в Украине, но и ситуации на Ближнем Востоке, добавила Браже.

На вопрос о том, могут ли быть достигнуты другие соглашения на саммите в Гааге, Браже отметила, что НАТО является оборонным альянсом, и это его главная миссия. Она упомянула, что военные эксперты разработали новую концепцию сдерживания и обороны НАТО, которая также включает планы обороны для нашего региона. Они устанавливают достаточно высокие целевые показатели, которых страны должны достичь, чтобы успешно обеспечить сдерживание и защиту.

«Страны настроены серьезно. Вопрос в том, как быстро и какие страны смогут увеличить расходы на оборону и на какие нужды они их направят. У каждого государства-члена НАТО свои задачи. В альянсе ясно, что расходы на оборону должны продолжать расти, поэтому правительство Латвии официально приняло решение о выделении 5% своего валового внутреннего продукта на оборону и безопасность. Мы ждем этого и от других стран», — сказала Браже.

Она отметила, что состоялись также обсуждения вопросов, которые важны, например, для Италии и Испании, а именно того, что происходит в Северной Африке и на Ближнем Востоке, как в отношении террористических и организованных преступных группировок, так и российского «Африканского корпуса».