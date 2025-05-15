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Браже: ослабление военного потенциала России — самый прямой и дешевый способ достичь мира в Украине

© LETA 15 мая, 2025 10:34

Новости Латвии 0 комментариев

Ослабление военного потенциала России — самый прямой и дешевый способ добиться мира в Украине, подчеркнула в интервью агентству LETA министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в среду и четверг принимает участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Турции.

Она отметила, что одним из главных вопросов, обсуждавшихся на неформальных переговорах, было сдерживание и устрашение России. Браже выразила удовлетворение тем, что Европейский союз согласовал очередной пакет санкций против России, а также выразила ожидания относительно переговоров между Россией и Украиной.

«Пока не ясно, увенчаются ли переговоры успехом, является ли это началом процесса или очередной попыткой кремлевского «мясника» обмануть международное сообщество», — заявила глава МИД Латвии.

Она отметила, что пока неизвестно, какое решение примут США относительно санкций против России, поскольку уже разработан мощный пакет санкций. Браже пояснила, что у международного сообщества есть инструменты для дальнейшей поддержки Украины. Также нет никаких признаков того, что поддержка Украины уменьшится.

Говоря о том, как государства-члены НАТО могут оказать поддержку Украине, глава МИД Латвии пояснила, что за последние три года расходы на оборону в странах-членах альянса значительно возросли, что привело к увеличению оборонных заказов и укреплению военной промышленности. Браже подчеркнула, что производится больше средств обороны и сдерживания, что открывает более широкие возможности для оказания помощи Украине.

Она заявила, что крайне важно укреплять собственную оборонную промышленность Украины, которая является важным элементом ее возможностей, но все это требует международной поддержки. Браже пояснила, что необходимо размещать больше заказов из Украины, нужны большие финансовые инвестиции, чтобы Украина могла развивать свою промышленность и производство.

На вопрос о том, определились ли в ходе неформальных переговоров вопросы, которые будут включены в повестку дня предстоящего саммита НАТО в Гааге, министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что одним из них являются расходы на оборону, но не менее важным является и общее понимание глобальной ситуации. Это касается не только войны в Украине, но и ситуации на Ближнем Востоке, добавила Браже.

На вопрос о том, могут ли быть достигнуты другие соглашения на саммите в Гааге, Браже отметила, что НАТО является оборонным альянсом, и это его главная миссия. Она упомянула, что военные эксперты разработали новую концепцию сдерживания и обороны НАТО, которая также включает планы обороны для нашего региона. Они устанавливают достаточно высокие целевые показатели, которых страны должны достичь, чтобы успешно обеспечить сдерживание и защиту.

«Страны настроены серьезно. Вопрос в том, как быстро и какие страны смогут увеличить расходы на оборону и на какие нужды они их направят. У каждого государства-члена НАТО свои задачи. В альянсе ясно, что расходы на оборону должны продолжать расти, поэтому правительство Латвии официально приняло решение о выделении 5% своего валового внутреннего продукта на оборону и безопасность. Мы ждем этого и от других стран», — сказала Браже.

Она отметила, что состоялись также обсуждения вопросов, которые важны, например, для Италии и Испании, а именно того, что происходит в Северной Африке и на Ближнем Востоке, как в отношении террористических и организованных преступных группировок, так и российского «Африканского корпуса».

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Каменный мост и кольцевая Славу: определены самые опасные дороги в Риге

Важно 18:16

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Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

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Избитая подруга Зейзы — не первая его жертва: в прошлый раз дело закончилось мелким штрафом

ЧП и криминал 18:06

ЧП и криминал 0 комментариев

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Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

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ЕС готовит новые пошлины на продукцию из России и Белоруссии

Мир 17:55

Мир 0 комментариев

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Целый корпус больницы Страдыня, возможно, придется снести. Плесень в подвале оказалась неистребимой

Важно 17:46

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Право голоса — это привилегия? В Сейме был поднят вопрос: пусть неграждане тоже голосуют

Новости Латвии 17:42

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Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

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МИД не экономит, а лицо Браже — повсюду: для этого есть веская причина?

Важно 17:36

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«Как мы видели в последние месяцы, министр иностранных дел Латвии Байба Браже внезапно стала одним из самых заметных представителей правительства в публичной сфере. Социальные сети, интервью для прессы, международные встречи, зарубежные визиты, комментарии по вопросам национальной безопасности и даже по темам, нетипичным для министерства иностранных дел. Поистине – если до недавнего времени кто-то не знал, кто такая Байба Браже, то сегодня она повсюду», - размышляет pietiek.com.

«Как мы видели в последние месяцы, министр иностранных дел Латвии Байба Браже внезапно стала одним из самых заметных представителей правительства в публичной сфере. Социальные сети, интервью для прессы, международные встречи, зарубежные визиты, комментарии по вопросам национальной безопасности и даже по темам, нетипичным для министерства иностранных дел. Поистине – если до недавнего времени кто-то не знал, кто такая Байба Браже, то сегодня она повсюду», - размышляет pietiek.com.

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Зеленский направил украинскую делегацию в Стамбул на переговоры

Важно 17:27

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