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Божена Рынска впала в отчаяние: «Все проиграно!» (2)

Редакция PRESS 21 марта, 2025 19:00

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Российская журналистка Божена Рынска, эмигрировавшая из России после полномасштабного вторжения в Украину, сейчас живет в Юрмале вместе со своей дочерью Женей. Божена призналась, что находится в подавленном состоянии и ее охватывают мысли о том, что все потеряно, пишет Otkrito.lv.

"Я тоже проиграла"

"Европа проиграла. Украина проиграла. Я, выбрав эмиграцию, тоже проиграла", — написала журналистка в Facebook, выражая возмущение последними геополитическими событиями. Она признается, что испытывает депрессию и крайнюю усталость. Божена отмечает, что ее мрачное состояние вызвано не только геополитикой, но и проблемами со здоровьем, которые преследуют ее и дочь. "Женя все время тут болеет. И я тоже. У меня кашель с начала января. Антибиотики не помогают. Женя пьет уже второй антибиотик, и все равно кашель", — рассказывает она, признаваясь, что с таким столкнулась впервые в жизни.

"Я просто жить хочу"

На вопрос  в комментариях  Ларисы о том, смогла ли бы сейчас Божена жить в Росии, она ответила, что "так устала от тяжестей европейского выживания, что да, смогла бы". Мария, в свою очередь спросила, согласилась бы она отправиться в российскую колонию. Божена категорично ответила "нет", отметив, что в таком случае ей скорее пришлось бы свести счеты с жизнью. Однако журналистка признается, что теперь не уверена, что лучше "быть проигравшим, чем выигравшем дерьмом".

"Когда приходит счет за газ, или когда в сырости болеет ребенок десять дней и кашель не проходит, я начинаю думать, что мне по*. Я просто жить хочу", - делится своими мыслями Божена.

Виктория попыталась поддержать Божену, заверив, что это нормальный процесс акклиматизации. "Ты все еще молодая и энергичная. Котел починят, Женя, наконец, перерстет свои болячки и ты тоже. Это нормальный процесс акклиматизации. У меня длился примерно три года".

"Ничто не дороже свободы"

"Может кто-то и проиграл, но не ты. У тебя есть дом, дочь растет в свободном (более-менее, как все в мире), государстве. Ты не за решеткой. Ничего не стоит так дорого, как свобода, но она того стоит!"" — подчеркнула Виктория.

Еще один комментатор пишет: "И что выиграли бы, оставшись в путинском аду? Статус иноагента по какому-нибудь доносу? И автоматическое унаследование статуса дочерью? Не думаю, что после "победы" все вернется, как было. Скорее, усилится террор, по масштабу репрессий Путин переплюнет Сталина, врагов начнут искать в каждом втором россиянине".

А Борис призвал Божену прекратить жаловаться. "На вас люди смотрят, и большинство как на пример честности эмоций и моральных оценок. (Божена может и обхамить, но точно не прогибаться-расшаркиваться перед свoлочами). А каково будет ребенку развиваться при сломленной матери, с кляпом во рту? ("Смотри доча не вздумай в школе о таких вещах говорить!") Вам же не дадут жить в качестве тихой непубличной персоны - придется громко каяться и клеймить всех кто вас уважал." — задался он вопросом.

Хотя многие поддерживают Божену, она не отступает от своей подавленности, вновь повторяя: "Все проиграно"...

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