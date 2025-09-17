Борт номер один: как обеспечивают безопасность Трампа во время поездок

Обеспечение безопасности президента во время его визита обойдется в миллионы долларов. Помимо работы американской Секретной службы, будут задействованы тысячи сотрудников британской полиции. Во время первого государственного визита Трампа в июне 2019 года было задействовано более 6000 сотрудников лондонской полиции, что обошлось британской казне в 4,64 млн долларов США (3,4 миллиона фунтов стерлингов).

В последние дни меры по обеспечению безопасности президента были усилены после убийства правого активиста Чарли Кирка в университете штата Юта.

Рональд Кесслер, эксперт по Секретной службе, отмечает, что подготовка к государственному визиту начинается «за много недель» до поездки президента и включает в себя переговоры с местной полицией, а также определение любых потенциальных угроз.

Около 60 агентов Секретной службы обычно отвечают за непосредственную охрану президента, наряду с местной полицией, которая устанавливает кордоны, блокирует движение и контролирует воздушное пространство во время визита лидера США.

В составе персонала, обеспечивающего безопасность президента США, а также обслуживающего персонала, сотни сотрудников.

Трамп, которого во время поездки сопровождает его супруга Мелания, прибыл в Великобританию на своем самолете Boeing 747-200B, известном как Air Force One (Борт номер один).

Air Force One на самом деле не является названием одного конкретного самолета — так называют любой самолет, на котором летит президент США. В основном для полетов президент использует один из двух самолетов серии Boeing 747-200B с бортовыми номерами 28000 и 29000, сделанных на заказ специально для перелетов лидера США.

Несмотря на то, что внешне Air Force One похож на коммерческий авиалайнер, он классифицируется как военный самолет — благодаря своему специальному электронному оборудованию и системам обороны.

Он способен противостоять воздушной атаке, подавляя вражеские радары, и отстреливать ложные тепловые цели для отклонения ракет с тепловым наведением. Он также способен осуществлять дозаправку в воздухе, что позволяет ему находиться в небе неограниченное время, что крайне важно в чрезвычайной ситуации.

Внутри самолета — в распоряжении президента и сопровождающих его лиц — три этажа, площадью порядка 370 квадратных метров. В самолете находится президентский номер с кабинетом и спортзалом, медицинский пункт с операционным столом, специальные зоны для журналистов, VIP-персон, охраны и секретарей.

Поездка в «Звере»

Приземлившись, Трамп передвигается в том числе на Cadillac One — доработанном для перемещений президента лимузине, получившем по понятным причинам прозвище «Зверь».

Две идентичные версии президентского лимузина, а также несколько других автомобилей Секретной службы, были доставлены в Великобританию на военных грузовых самолетах до прибытия Трампа.

Пока президент путешествует в одной версии «Зверя», другая сопровождает ее в качестве ложной цели и использует тот же вашингтонский номер — 800-002.

Секретная служба и разработчики автомобиля из General Motors ничего не говорят о точных характеристиках лимузина, но нам известны некоторые данные об используемых в этих лимузинах системах безопасности.

У «Зверя» бронированный кузов и пуленепробиваемые стекла, чем объясняется его колоссальный вес — около девяти тонн (20 000 фунтов). Сообщается, что он оснащен гранатометами со слезоточивым газом, камерами ночного видения и встроенным спутниковым телефоном.

Последние версии автомобиля оснащены подачей кислорода (для использования в экстренных случаях) и холодильной установкой, где хранится кровь, соответствующая группе крови президента (также для использования в экстренных случаях).

«Зверь» путешествует в составе президентского кортежа, который может состоять из более чем десятка транспортных средств, включая патрульную полицию, группы защиты и нападения, бронированный внедорожник связи Roadrunner, медиков и сопровождающую пресс-группу.

По словам Кесслера, сторонним наблюдателям и потенциальным злоумышленникам не будет понятно, в какой именно машине находится президент.

По словам эксперта, агенты Секретной службы могут даже «проехать по подземному переходу и пересадить Трампа из одной машины в другую».

Кортеж в воздухе

Хотя Трамп совершит несколько коротких поездок на лимузине, ожидается, что большая часть перемещений будет по воздуху, как это было во время его визита в Шотландию в июле этого года.

Президент, вероятно, привезет с собой в Великобританию целый парк вертолетов, среди которых будет Marine One. Так называется любой вертолет Корпуса морской пехоты США, который перевозит президента США.

Вероятнее всего, во время визита будет использоваться модель Sikorsky VH-3D Sea King, который был замечен в небе над Виндзором на прошлой неделе.

Специально оборудованные для полетов президента США вертолеты оснащены системами противоракетной обороны и радиолокационного подавления, а также электроникой, способной выдерживать электромагнитный импульс от ядерного взрыва.

В качестве меры безопасности Marine One часто летает в группе одинаковых вертолетов, выполняющих роль ложных целей.

Его также обычно сопровождают два или три Osprey MV-22 — конвертопланы, которые способны взлетать как в режиме вертикального взлета и посадки, так и в режиме укороченного взлета и посадки самолета. Они обладают большей скоростью и дальностью полета, чем вертолеты.

На Osprey перевозят обслуживающий персонал, спецназ и агентов секретных служб, которым поручено реагировать на любые чрезвычайные ситуации в полете.

Osprey довольно сильно шумят — особенно в режиме зависания и при посадке. Их полеты над Лондоном было слышно во время предыдущего государственного визита президента США в Великобританию в 2019 году.

Король Карл III и королева Камилла принимают Трампа и его супругу в Виндзорском замке, а не в Букингемском дворце, который находится на реконструкции.

Полиция долины Темзы заявила, что полеты любых летательных аппаратов, в том числе беспилотников, будут значительно ограничены в воздушном пространстве над и вокруг Виндзорского замка во время государственного визита Трампа. За порядком в воздухе будет следить Национальная полиция.

По словам Кесслера, угроза со стороны беспилотников — это область особого внимания Секретной службы с момента покушения на Трампа в июле 2024 года.

Американский лидер пробудет в Великобритании два дня, но в ходе своего пребывания не планирует принимать участие в каких-либо публичных мероприятиях.

В среду Трамп и его супруга пройдутся по красной дорожке в Виндзоре. В небе над замком пролетят британские и американские военные самолеты и пилотажная группа «Красные стрелы», там же пройдет банкет в честь визита Трампа.

Ожидается, что тысячи человек примут участие в протестах против политики Трампа. Запланированы протестные марши в Виндзоре и центре Лондона.