"FinCEN" выпустила уведомление о санкциях в феврале 2018 года, оценив "ABLV Bank" как иностранное финансовое учреждение, представляющее первичный риск отмывания денег. В 2018 году "ABLV Bank" потерял банковскую лицензию, прекратил банковские операции и начал процесс ликвидации.

Не имея банковской лицензии и будучи почти полностью ликвидированным, "ABLV Bank" больше не может осуществлять деятельность, которая делала его финансовым учреждением с первичным риском отмывания денег. ""ABLV Bank" больше не представляет угрозы для финансовой системы США", - пояснили в посольстве США.

Посольство отметило, что заявление "FinCEN"стало возможным только благодаря системным улучшениям, которые Латвия внесла в свою систему борьбы с отмыванием денег. Эти улучшения сделали финансовую систему Латвии значительно безопаснее, заявила американская сторона.

Посольство США в Латвии поясняет, что с 2018 года в Латвии были проведены масштабные реформы, которые позволили снизить объем депозитов нерезидентов - ключевого источника рисков отмывания денег. На протяжении всего этого процесса США и Латвия тесно сотрудничали, обмениваясь технической помощью и опытом для повышения безопасности финансовой системы Латвии.

Посольство США в Латвии напоминает, что в ходе реформ в апреле 2018 года правительство Латвии вывело Службу финансовой разведки (СФР) из-под надзора Генеральной прокуратуры, предоставив СФР независимость и автономию. В ноябре 2018 года правительство Латвии расширило обязанности финансового регулятора (бывшая Комиссия по рынку финансов и капитала, которая была включена в состав Банка Латвии в январе 2023 года).

Также в 2019 году правительство Латвии внесло поправки в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, введя тест для высшего руководства и сотрудников банков, занимающихся оценкой клиентов, требование прекращать деловые отношения с любым клиентом, не прошедшим должную проверку, запрет на открытие и ведение анонимных счетов, расширило определение "реального бенефициара" на косвенный контроль.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Минфине, заявление "FinCEN" укрепляет доверие к Латвии как к правовому государству, ответственные органы которого препятствуют укоренению преступных интересов, укрепляют уверенность в целостности и безопасности финансовой системы и способствуют повышению интереса добросовестных инвесторов и международных партнеров к Латвии, тем самым повышая конкурентоспособность страны.

Минфин также отмечает, что процесс реформ или "капитального ремонта" финансовой системы не только позволил избежать включения Латвии в "серый список" FATF (международная организация, устанавливающая стандарты в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), но и, благодаря международному сотрудничеству предотвратил преступное и коррупционное влияние России и других пророссийских или недружественных стран в использовании Латвии и ее финансовой системы в качестве плацдарма.

"В отчете "FinCEN" также говорилось, что руководство "ABLV Bank" до 2017 года использовало взятки для воздействия на должностных лиц в Латвии, чтобы предотвратить судебные иски против него и смягчить угрозы для его деятельности, связанной с высоким риском.

""ABLV Bank" опроверг эти обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заявило, что не нашло никаких доказательств того, что руководство "ABLV Bank" было вовлечено во взяточничество, как утверждала "FinCEN" в своем отчете.