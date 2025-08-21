Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Беженец из России подал заявление на планирующего идти на второй срок бывшего генрокурора Стуканса

Фото предоставлено Игорем Сычевым

Полномочия Генерального прокурора Юриса Стуканса истекли 11 июля, но 18 августа он объявил о намерении баллотироваться на второй срок. 

Между тем, в июне политическим беженцем из России Игорем Сычевым было подано заявление об инициировании проверки в отношении Юриса Стуканса. По мнению заявителя, который публиковал даже открытые письма в адрес руководителей правоохранительных органов Латвии, расследование уголовного дела об угрозах убийства в отношении заявителя со стороны российских олигархов, а также даже в связи с информацией о заказе убийства путём отравления в Латвии, подстраивания несчастного случая или суицида, просто имитировалось на протяжении полутора лет. В итоге дело было прекращено на основании предположения, что заявитель угрожает себе сам.

С текстом заявления Игоря Сычева можно ознакомиться здесь. С его открытыми письмами можно ознакомиться здесь и здесь.

Предшествующие события (контекст): 22 апреля в отношении Генерального прокурора Председателем Верховного Суда уже была инициирована проверка по другому заявлению, а именно по заявлению сотрудницы органов прокуратуры. Однако Пленум Верховного суда, оценив результаты проверки, не нашел оснований для освобождения Генерального прокурора от должности. Однако, по мнению Игоря Сычева, это, возможно, повлияло на результаты первого конкурса на должность Генерального прокурора (полномочия Юриса Стуканса истекли 11 июля). Конкурс состоялся в июне и Юрис Стуканс не набрал необходимого числа голосов членов Совета судей (Tieslietu Padome), в связи с чем был назначен второй конкурс, который пройдёт в ближайшие недели и в котором Юрис Стуканс будет участвовать повторно.

Контактная информация Игоря Сычева sychev.massmedia@gmail.com

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать