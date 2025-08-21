Беженец из России подал заявление на планирующего идти на второй срок бывшего генрокурора Стуканса Реклама Редакция PRESS 21 августа, 2025 19:29 Реклама

Фото предоставлено Игорем Сычевым

Оплаченная статья-мнение

Полномочия Генерального прокурора Юриса Стуканса истекли 11 июля, но 18 августа он объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Между тем, в июне политическим беженцем из России Игорем Сычевым было подано заявление об инициировании проверки в отношении Юриса Стуканса. По мнению заявителя, который публиковал даже открытые письма в адрес руководителей правоохранительных органов Латвии, расследование уголовного дела об угрозах убийства в отношении заявителя со стороны российских олигархов, а также даже в связи с информацией о заказе убийства путём отравления в Латвии, подстраивания несчастного случая или суицида, просто имитировалось на протяжении полутора лет. В итоге дело было прекращено на основании предположения, что заявитель угрожает себе сам.

С текстом заявления Игоря Сычева можно ознакомиться здесь. С его открытыми письмами можно ознакомиться здесь и здесь.

Предшествующие события (контекст): 22 апреля в отношении Генерального прокурора Председателем Верховного Суда уже была инициирована проверка по другому заявлению, а именно по заявлению сотрудницы органов прокуратуры. Однако Пленум Верховного суда, оценив результаты проверки, не нашел оснований для освобождения Генерального прокурора от должности. Однако, по мнению Игоря Сычева, это, возможно, повлияло на результаты первого конкурса на должность Генерального прокурора (полномочия Юриса Стуканса истекли 11 июля). Конкурс состоялся в июне и Юрис Стуканс не набрал необходимого числа голосов членов Совета судей (Tieslietu Padome), в связи с чем был назначен второй конкурс, который пройдёт в ближайшие недели и в котором Юрис Стуканс будет участвовать повторно.

Контактная информация Игоря Сычева sychev.massmedia@gmail.com