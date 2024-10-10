Без свежей рыбы из России: Латвии предлагает запретить ввоз и к себе, и во всей Европе

Министр сельского хозяйства Арманд Краузе (Союз зеленых и крестьян) только что отчитался перед правительством на эту тему, и вот что выяснилось. С мая 2022 года по май 2024 года из России и Беларуси к нам было импортировано продуктов питания на сумму 3,1 миллиарда евро. В том числе из России — почти на 3 миллиарда евро и из Беларуси - на 175 миллионов евро. Самой крупной группой продуктов питания, ввезенной из стран-агрессоров, была рыбная продукция - на сумму 2,01 миллиарда евро.

Заметим, что еще два года назад, весной 2022 года Евросоюз ввел запрет на импорт российских морепродуктов, икры и ракообразных на свою территорию. Но про завоз свежей рыбы (трески, сельди, кильки и др.) в ЕС промолчали. И можно понять — почему.

По данным Die Welt (данные свежие — на август 2024 года), на Россию приходится большая часть импортируемой Евросоюзом рыбы: например, около 70% минтая. В отдельных странах — в частности, в Германии — российский минтай составляет 85% экспорта. ФРГ полностью зависит от импорта рыбы, поскольку ее собственное рыболовство практически не развито: в стране всего шесть траулеров.

Вот почему управляющий директор Федеральной ассоциации рыбной промышленности Германии Штефан Майер предупреждает об отсутствии для Германии альтернативы импорту российской рыбы на данный момент. Он уверен, что американские поставщики — как и любые другие — не смогут компенсировать запрет ее поставок для немецкого рынка. По словам Майера, ни у одной другой страны в мире, кроме России, нет рыболовного промысла такого объема (это тоже цитата из Die Welt).

А вот в Латвии считают иначе. Правительство уверено, без российской свежей рыбной продукции можно прекрасно обойтись — и нашей стране, и всему Евросоюзу. Поэтому Минземледелию велено разработать предложение о том, как решить этот вопрос на уровне ЕС. Министр иностранных дел Байба Браже («Новое Единство») сообщила, что скоро состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, где может быть рассмотрен вопрос импорта рыбы, поэтому ей надо иметь на руках документ с четко выраженной позицией Латвии.

Тема беперебойного снабжения Евросоюза рыбой при этом отодвинута на задний план. Браже подчеркнула, что это вопрос о том, как уменьшить доходы бюджета России, поскольку война в Украине финансируется непосредственно из ее бюджета.

Однопартиец Браже, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») отметила, что нужно добиться поддержки упомянутых запретов на уровне ЕС, поскольку индивидуальные ограничения Латвии неэффективны, так как другие страны Евросоюза все равно ввозят российские продукты.

Что думают об этом Германия и другие страны, узнаем, когда в Брюсселе пройдет вышеупомянутое заседание Совета ЕС по иностранным делам.