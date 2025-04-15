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Без конкурса: доставкой почты в Латвии продолжит заниматься ГАО «Latvijas pasts»

Редакция PRESS 15 апреля, 2025 12:04

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Обязательства ГАО "Latvijas pasts" по предоставлению универсальной почтовой услуги планируется без конкурса продлить на два года - до 31 декабря 2028 года.

Как информирует Министерство сообщения, закон о почте устанавливает правила оказания универсальной почтовой услуги, которые, в частности, предусматривают выбор ее поставщика на конкурсной основе. Таким образом, в 2026 году Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) должна организовать этот конкурс для выбора поставщика на следующие пять лет.

Однако на уровне Европейского союза (ЕС) продолжаются дискуссии о необходимости внесения изменений в законы о почте. Новые нормы будут отличаться, поэтому в закон нужно внести переходные нормы для продления обязательств по предоставлению универсальной почтовой услуги только на два года без проведения конкурса.

Согласно решению КРОУ, в июле 2021 года "Latvijas pasts" получило право на предоставление универсальной почтовой услуги в период с 1 января 2022 года по декабрь 2026 года.

Министерство подчеркивает, что за последние пять лет на различных форумах высказывались мнения, что почтовый сектор претерпел значительные изменения, и директива ЕС о почте больше не соответствует реальным потребностям.

По поручению Европейской комиссии было проведено исследование о будущем почтовой отрасли и признана необходимость изменений, но в план работы Еврокомиссии на 2025 год не включена задача по пересмотру директивы о почте, поэтому готовится письмо с призывом к более активным действиям.

Универсальная почтовая услуга - это минимальный набор почтовых услуг определенного качества, доступных всем жителям страны по единому тарифу независимо от их географического положения. Поставщик услуги обязан обеспечить доставку внутренней и зарубежной корреспонденции, посылок и подписных изданий. Тарифы на услуги в почтовом секторе утверждает КРОУ.

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