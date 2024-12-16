«Беспокоит, что Трамп говорит с Путиным как когда-то Гитлер со Сталиным о разделе Европы»: Вике-Фрейберга

«Путин уже четко изложил все пункты, которые он сформулировал в самом начале, - они остаются в силе. И они абсолютно неприемлемы для Украины, потому что они уничтожат Украину. Сначала захватить и украсть их историю, затем уничтожить их язык и вырезать их народ, насколько это возможно. А потом забрать эту территорию, чтобы сделать «великую» Россию еще более великой и могущественной», - говорит в программе „Неделя“ телеканала TV24 Вайра Вике-Фрейберга, президент Латвии (1999-2007).

Бывший президент верит, что Путин предпримет следующие шаги и планирует двигаться дальше, пока он жив. «Потому что он очень, очень опасный человек для безопасности всего нашего мира».

Значит ли это, что Вайра Вике-Фрейберга не верит в то, что избрание Трампа может помочь прекратить войну?

«Я думаю, что господин Трамп очень, можно сказать, великий поэт в том смысле, что он говорит вещи, которые не всегда соответствуют реальному положению дел. Скажем так, это поэтические преувеличения, чтобы легче было понять, к чему он стремится. Понимаете, что меня беспокоит в подходе господина Трампа, так это то, что он говорит о том, что великий Путин и великий Трамп разделят мир между собой, как когда-то Гитлер и Сталин разделили Европу. И почти не говорится об украинцах, которые находятся посередине», - отмечает она.