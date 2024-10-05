Бесплатный видеосеминар поможет компаниям подготовиться к введению электронных счетов

В конце сентября Кабинет Министров поддержал проект поправок к Закону о бухгалтерском учете, подготовленный Министерством Финансов, который предусматривает, что с 1 января 2025 года компании, сотрудничающие с бюджетными учреждениями, должны будут отправлять и получать машинно-читаемые, автоматически обрабатываемые э-счета. Изменения предусматривают, что с 1 января 2026 года это требование будет распространено на все компании при выставлении счета для оплаты другому предприятию. Э-счет — это документ, подготовленный, отправленный и полученный в структурированном электронном формате, который позволяет его автоматически и электронно обрабатывать, и соответствующий стандарту ЕС LVS EN 16931-1:2017.

В последнем глобальном исследовании Billentis отмечается, что в Латвии э-счета используются в обороте между коммерсантами и бюджетными учреждениями, а также в обороте между коммерсантами менее чем в 40% случаев. Аналогичные показатели наблюдаются в Литве, Испании, Польше, Чехии и Словакии. В то же время в Скандинавии, Германии, Франции, Италии, Португалии и ряде других стран, включая Эстонию, этот показатель превышает 55%. Во многих из них использование э-счетов также требует законодательство, аналогичное тому, которое вступит в силу в Латвии с 1 января 2025 года.

Опыт наиболее прогрессивных стран показывает, что внедрение оборота e-счетов было правильным решением, так как оно сократило разрыв по налогу на добавленную стоимость (НДС) и увеличило поступления в бюджет. Например, в одной из первых стран, внедривших оборот э-счетов, Италии удалось увеличить налоговые поступления примерно на 6 миллиардов евро в год. Изменения также отчетливо видны в разрыве по НДС. Если в Латвии он составил 225 миллионов евро в 2021 году, а в Литве — 795 миллионов евро, то в Эстонии, где оборот э-счетов в сделках с бюджетными учреждениями обязателен с 2019 года, он составил лишь 40 миллионов евро.

«Будучи разработчиками систем управления ресурсами и бухгалтерского учета, мы регулярно опрашиваем наших клиентов по различным вопросам, связанным с финансами, в том числе по вопросам э-счетов. Результаты исследований показывают, что в Латвии еще многое предстоит сделать для их внедрения. Например, в ежегодном исследовании «Цифровой портрет руководителя» в прошлом году мы выяснили, что работать с ними умеют только 46% руководителей среднего и высшего звена. Доля квалифицированных сотрудников еще ниже — 42%. Именно поэтому мы организуем семинары, на которых обучаем всех заинтересованных вопросам, связанным с бухгалтерией. Следующий состоися уже 18 октября и будет посвящен именно вопросам э-счетов», — призывает воспользоваться возможностью руководитель компании Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Бесплатный видеосеминар «Электронные счета 2025: что нужно знать, чтобы быть готовым» пройдет 18 октября с 9:30 до 11:30. В нем может принять участие любой желающий, предварительно зарегистрировавшись на сайте https://www.visma.lv/e-rekini/.