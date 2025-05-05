«Бедненькая! Куда жертвовать?» В сети критикуют новость о доходах министра культуры Агнесе Лаце

Вот и @Heinrih5 не прошел мимо такого события, ретвитнув эту новость и подписав: "Подкинете недостачу? У них там тяжелые времена настали".

Большинство откликов тоже весьма саркастичны:

- Бедненькая! Куда пожертвовать?

- Подозрительно большие зарплаты - по правилам у министров в прошлом году было 7475 евро, у Лаце получается около 9200 евро каждый месяц. Должности меняли 20 июня. Прогрессивно?

- Хочу честно платить налоги, чтобы досталось учителям, врачам, пожарным. И тут приходят Эвика, Лаце, Спрудс, всякие тихие чиновники, которые умудряются порядком денег нацедить, от чего паршиво становится, и тогда думаешь - за что???

- Они не зарабатывают, а получают - это существенный нюанс, чего не стоило бы путать, особенно в государстве, где так называемое управление неспособно принимать решения, работы буксуют во всех сферах, а сокращать неадекватные зарплаты и раздутые штаты никто и не думает. Пожиратели бюджета, а не управление.

- Министр культуры Лаце получает почти 100 тысяч евро в год, и в то же время учреждениям культуры не хватает финансирования и деятели искусства живут на пособия. Представитель партии "Прогрессивных" оказалась такой же элитой - ей важнее дорогая машина и квартира в Риге, чем выживание культурной отрасли.

- Б.., меня восхищают эти статьи! "Заработала" - получила зарплату ни за что!

- Я бы этой п... подкинул билет на Северный полюс в один конец.

- Заголовок мог бы быть и таким: "Агнесе Лаце за прошлый год не заработала и 100 тысяч".

- Это жутко - мы сами скидываемся, чтобы это г... могло губить страну.

- Ой, неимушие... Когда в стране средняя зарплата около 1680 евро, эти умудряются снюхать около 8000 евро в месяц. А результат - никакой! Еще и на деньги налогоплательщиков на "Оскары" ездят. В государстве давно уже пора было собрать подписи, чтобы число 100 жирных голов сократить до 50!

И всего один голос противоречит всему этому хору:

- Видно, как много дебилов (включая автора). Ты не понимаешь, что заголовок составлен так, чтобы такие, как ты, сразу же накинулись, как бешеные псы? По-твоему, Лаце жаловалась, что ей чего-то не хватило? Или это автор статьи среди вас разжиганием занимается? Думай головой, а не ж...