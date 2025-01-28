Барташевич: «Правительство мечется как загнанный заяц, не зная, что делать»
«Государство абсолютно не понимает, что есть слой людей, которые приносят налоги и в принципе двигают вперед экономику – и что с ними обращаться нужно очень аккуратно и к ним прислушиваться», - с экс-мэром Резекне Александром Барташевичем мы поговорили о проблемах города, Латгалии и страны.
00:00 – Поехали
00:23 – Так теперь любого мэра можно будет уволить!
03:09 – Зачем Резекне такие дорогущие проекты, вогнавшие город в долги?
07:49 – Объекты построены, а транспорта у ним нет - как же так?
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