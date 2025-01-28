Барташевич: «Правительство мечется как загнанный заяц, не зная, что делать» Важно Редакция PRESS 28 января, 2025 16:51 Важно

«Государство абсолютно не понимает, что есть слой людей, которые приносят налоги и в принципе двигают вперед экономику – и что с ними обращаться нужно очень аккуратно и к ним прислушиваться», - с экс-мэром Резекне Александром Барташевичем мы поговорили о проблемах города, Латгалии и страны.

00:00 – Поехали

00:23 – Так теперь любого мэра можно будет уволить!

03:09 – Зачем Резекне такие дорогущие проекты, вогнавшие город в долги?

07:49 – Объекты построены, а транспорта у ним нет - как же так?

12:17 – «Резекнес силтумс»: высокие тарифы и скандальная поездка в Прагу

17:53 – Да, город в долгах: но посмотрим куда пошли деньги?

22:46 – Денег нет, самоуправления берут «быстрые кредиты» - это плохой сигнал

26:28 – Почему падает качество госуправления – кадров нет

32:53 – Мечты правительства о росте экономики – в чем подвох