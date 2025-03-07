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Банковские аналитики прогнозируют Латвии в феврале рост годовой инфляции

© LETA 7 марта, 2025 18:57

Новости Латвии 0 комментариев

В феврале этого года годовая инфляция в Латвии может составить 3,4-3,5%, тогда как месяцем ранее она составляла 3%, такой прогноз сделали агентству ЛЕТА банковские аналитики.

Эксперт по макроэкономике банка "SEB" Дайнис Гашпуйтис предположил, что в этом году в феврале по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены могут вырасти на 0,5%, при этом годовая инфляция вырастет до 3,4%.

"В феврале уровень цен продолжил расти", - отметил Гашпуйтис.

Он упомянул, что наибольшее влияние ожидается из-за сезонных факторов, особенно в связи с ростом цен на одежду и обувь. Кроме того, предположительно выросли цены и на продукты питания, а также на различные услуги. Подорожали электроэнергия и газ, но упали цены на топливо.

Экономист "Swedbank" Оскар Никс Малниекс заявил агентству ЛЕТА, что в феврале 2025 года по сравнению с январем потребительские цены могут вырасти на 0,5%, таким образом, инфляция за год составит примерно 3,5%.

Он отметил, что за месяц существенно подорожала стоимость электричества на бирже "Nord Pool", на данных инфляции также может отразиться повышение с января акцизных налогов на сигареты и другие табачные изделия. При этом может продолжиться снижение цен на одежду и обувь.

Экономист банка "Luminor" Петерис Страутиньш прогнозирует, что в феврале по сравнению с январем потребительские цены в Латвии могут вырасти на 0,6%, достигнув годовой инфляции в приблизительном размере 3,5%.

Он отметил, что в этом году в феврале инфляция намного выше, чем в прошлом месяце, когда она составила всего 0,4%, и главная причина в том, что больше не снижаются расходы на содержание жилья. "В январе закончился период падения тарифов на тепло, в феврале и в последующие месяцы скорее ожидается рост, так как на биржах резко выросла цена на газ. Электричество в феврале также было дорогим из-за обрыва морского кабеля и погодных условий", - сказал Страутиньш.

Он отметил, что также растут цены на продукты питания, но наблюдаются большие контрасты в группах продуктов.

В частности, в феврале прошлого года цены на молоко, сыр и яйца снизились на 7%, а в феврале этого года - с наибольшей долей вероятности выросли более чем на 10%, что связано с тем, что стоимость свежего молока поднялась с 39 центов в августе 2024 года до 48 центов в декабре 2024 года.

"Совершенно безумные цены на некоторые люксовые продукты, или на такие, которые стремительно становятся люксом", - отметил Страутиньш.

Он упомянул, что в феврале на биржах исторического максимума достигла цена на кофе "Arabica", однако есть и продукты питания, дороговизна которых сейчас стабильна, что во многом обусловлено довольно низкими ценами на зерно на мировом рынке.

Расходы на топливо, по словам Страутиньша, в феврале скорее имели понижающее влияние, а в марте оно будет таковым обязательно, так как нефть подешевела, а курс евро вырос.

Центральное статистическое управление сообщит данные об изменении потребительских цен в феврале в понедельник, 10 марта.

Как сообщалось, в Латвии потребительские цены в январе этого года по сравнению с декабрем выросли на 0,6%, а за год - в январе этого года по сравнению с январем 2024 года - на 3%. При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в январе вырос на 1,4%.

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