Во втором квартале уровень безработицы составил 7% — на 0,1 процентного пункта меньше, чем кварталом ранее, но немного больше, чем год назад.
Несмотря на неопределённость во внешней экономической среде, спрос на рабочую силу остаётся достаточным для роста занятости. По словам Опмане, постепенное восстановление экономической активности, в том числе уверенный рост обрабатывающей промышленности, создаёт более благоприятные условия для увеличения занятости.
При этом предложение рабочей силы почти не растёт. Повышение экономической активности населения лишь частично компенсирует старение общества, а миграция пока существенно не влияет на численность жителей трудоспособного возраста.
Особенно заметен дефицит работников в промышленности, где многие предприятия называют нехватку кадров одним из факторов, ограничивающих производство.
Комментируя коллективные увольнения на отдельных предприятиях, прежде всего в Латгалии, Опмане отметила, что сами по себе они не свидетельствуют о слабости экономики. В июле число зарегистрированных безработных в Латгалии было почти на 1000 меньше, чем в начале года, и более чем на 600 меньше, чем год назад.
Во втором квартале в Латвии были заняты 885 500 человек, или 65,1% населения в возрасте от 15 до 74 лет.
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