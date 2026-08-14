Несмотря на неопределённость во внешней экономической среде, спрос на рабочую силу остаётся достаточным для роста занятости. По словам Опмане, постепенное восстановление экономической активности, в том числе уверенный рост обрабатывающей промышленности, создаёт более благоприятные условия для увеличения занятости.

При этом предложение рабочей силы почти не растёт. Повышение экономической активности населения лишь частично компенсирует старение общества, а миграция пока существенно не влияет на численность жителей трудоспособного возраста.