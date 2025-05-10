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Аж холодок по спине: женщина обнаружила в купленной в магазине клубнике нечто извивающееся

Редакция PRESS 10 мая, 2025 10:54

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Решив полакомиться, жительница Елгавы купила в одном из магазинов крупной торговой сети Латвии упаковку клубники из Греции. Но уже дома обнаружила внутри извивающегося «пришельца».

В коробке с ягодами покупательницу ждал сюрприз. Как сообщает портал Grani.lv со сылкой на novaja.lv, елгавчанка увидела внутри существо, смахивающее на маленькую змею. Причем весьма бодрую и подвижную. Однако женщина оказалась не из пугливых и, отловив «пришелицу», передала свою находку специалистам из Управления охраны природы.

К счастью, добравшееся до Латвии пресмыкающееся оказалось не ядовитой змеей, а молоденькой безногой ящерицей — Anguis fragilis. Она же медяница или ломкая веретеница (такое название ящерица получила за способность моментально отбрасывать свой хвост, который составляет 2/3 длины ее тела).

Эта рептилия обитает в Европе: от Португалии на западе до Латвии на востоке и от Швеции и Норвегии на севере до Греции на юге. А ее изолированные популяции встречаются на Кавказе, в северном Иране, Турции и Алжире.

Для человека это существо, которые многие по незнанию принимают за змею (хотя у нее, в отличие от змей, есть подвижные веки), совершенно безобидно. Ящерка не ядовита и питается в основном слизнями, улитками, дождевыми червями и другими беспозвоночными.

Тем не менее, пребывание ее в коробке с ягодой у любого вызвало бы шок. Хорошо еще, что женщине попался молодой и маленький экземпляр, ведь взрослые ящерицы вырастают в длину до 40, а на юге до 60 см. Так что елгавчанке, можно сказать, повезло. Как, впрочем, и ящерице, которая, избежав гибели, вскоре будет передана в Рижский зоосад.

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