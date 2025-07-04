Топ-менеджер «Транснефти» выпал с 17-го этажа московской многоэтажки

Тело топ-менеджера обнаружил сегодня в 6 утра охранник ЖК на Рублевском шоссе. Предварительно, это суицид. Перед этим он написал прощальное смс жене.

«Транснефть» — российская нефтепроводная компания, контролируемая государством. Оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Штаб-квартира — в Москве, сообщает Википедия.

«Транснефть» — крупнейшая в мире нефтепроводная компания, владеет 68 тысячами километров магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающими станциями, более 24 млн кубометров резервуарных ёмкостей. Компания транспортирует 83% добываемой в России нефти и 30% произведённых в России нефтепродуктов.

Протяжённость магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» составляет 50,8 тысяч км, нефтепродуктопроводов — 16,4 тысяч км.

Из-за войны на Донбассе и вторжения России на Украину, компания находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

...За последние пару лет при странных обстоятельствах погибли несколько топ-менеджеров российских энергетических компаний. Смерть Бадалова — как минимум десятая в этой череде, отмечает The Insider:

* В январе 2022 года в элитном поселке в Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего главу транспортной службы «Газпром-инвест» Леонида Шульмана.

* В феврале в коттеджном поселке Ленинское нашли мертвым 61-летнего Александра Тюлякова, заместителя гендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности.

* В середине апреля мертвыми были найденыбывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев и его семья.

* В апреле в Испании нашли тела бывшего топ-менеджера компании «Новатэк» Сергея Протосеня, его жены и дочери.

* В мае бывший топ-менеджер «Лукойла» Александр Субботин умер в Мытищах после сеанса у местных шаманов.

* В июле в пригороде Петербурга найдено тело61-летнего Юрия Воронова, главы транспортной компании «Астра Шиппинг», которая занималась арктическими подрядами «Газпрома». Воронова нашли в бассейне с простреленной головой.

* В сентябре из окна Центральной клинической больницы выпал вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов.

* В феврале 2023 года на Рублевке нашли мертвым экс-партнера зятя Ельцина по нефтяному бизнесу Вячеслава Ровнейко.

* В октябре умер председатель совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов.

Также было известно о гибели украинско-российского миллиардера Михаила Уотфорда (Михаил Толстошея) в Великобритании (март 2022), депутата Владимирского заксобрания Павла Антова и бизнесмена Владимира Быданова в Индии (декабрь 2022)".