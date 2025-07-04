В Латвии запускают электронный надзор для обвиняемых в насилии: браслеты повесят даже на «бытовых тиранов»

Как пояснил глава Госполиции Армандс Рукс, электронный контроль — это не отдельная мера пресечения, а техническое средство, которое позволяет следить за соблюдением уже назначенных ограничений. При нарушении судебных ограничений возможен арест.

Новая система ориентирована на лиц, обвиняемых в применении насилия, включая эпизоды бытового насилия. В будущем планируется расширить категории лиц, в отношении которых будет работать система электронного надзора. Например, для обвиняемых в сексуальных преступлениях. Правительство рассмотрит эту возможность после анализа системы в 2027 году.

По оценке МВД, в год электронному контролю могут подвергнуться до 400 человек. В случае опасной ситуации жертва получит сигнал на специальный смартфон. Оборудование для слежки — электронный браслет — поставляется израильской компанией SuperCom Ltd. На запуск системы в 2025 году выделено 545 800 евро.

Отказ носить браслет может повлечь ужесточение меры пресечения. Предусмотрена и уголовная ответственность за преднамеренную порчу оборудования.