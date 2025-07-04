Прокурор требует ещё более сурового наказания для отца и мачехи убитой семилетней Юстины

По мнению прокуратуры, суд допустил ошибки при квалификации действий обвиняемых, а выводы первой инстанции противоречивы и основаны на неполном анализе доказательств. В связи с этим подана апелляция с требованием признать действия родителей более тяжкими и ужесточить приговор.

В прокуратуре подчёркивают: девочка подвергалась систематическому насилию, а в момент гибели находилась в совершенно беспомощном положении. После преступления взрослые попытались скрыть следы: тело Юстины закопали в подвале заброшенного дома, а полицию ввели в заблуждение, сообщив о её пропаже.

Трагедия произошла в мае прошлого года. По версии следствия, обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились и в пылу конфликта стали избивать ребёнка. От полученных травм девочка скончалась.

Прокурор просила суд первой инстанции приговорить отца к пожизненному заключению, а мачеху — к 21 году тюрьмы. Суд счёл возможным назначить более мягкое наказание, с чем обвинение не согласно.

Дело рассматривается в закрытом режиме. Прокуратура воздерживается от дальнейших комментариев, чтобы не повлиять на ход судебного процесса.