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Пожары на курортах, плавится асфальт, отключают АЭС — Европа борется с убийственной жарой

Euronews 4 июля, 2025 18:45

Мир 0 комментариев

В некоторых частях Европы температура воздуха превышает 40 °C. Аномальная жара охватила страны Средиземноморья. Жители и туристы спасаются от палящего солнца в помещениях с кондиционерами. На фоне жары усилились лесные пожары.

Греция: пожар на Крите, массовая эвакуация

На острове Крит третий день бушует крупный лесной пожар в районе города Иерапетра. Очаги зафиксированы в населённых пунктах Ахлия, Ферма и Шинокапсала. Из опасной зоны эвакуированы более 1500 человек, включая около 5000 туристов. Некоторые были вывезены на лодках. Эвакуированных разместили во временных убежищах и спортивных центрах.

По данным местных властей, на острове действует режим чрезвычайной ситуации. Туристам из других регионов Крита направлены официальные предупреждения с призывом избегать южного побережья. В окрестностях действуют патрули и спасательные группы.

Огонь тушат около 230 пожарных при поддержке авиации. Повреждены дома, хозяйства, леса и дороги. Несколько человек пострадали от дыма. Власти просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям.


Испания: трагедия в Каталонии

На северо-востоке Испании, в Каталонии, крупный пожар охватил более 6500 гектаров. Два человека погибли, пытаясь покинуть зону бедствия на автомобиле. Возгорание началось на фоне сильной жары и ветра.

Сотни людей были эвакуированы. В нескольких муниципалитетах введён режим ограничений: закрыты дороги, действует запрет на выход из домов. Уровень задымления остаётся высоким.


Турция: огонь вблизи курортов

В провинции Измир, в районе города Чешме, пожар вплотную подошёл к прибрежной зоне. На борьбу с огнём брошены сотни пожарных, вертолёты и самолёты. За неделю в Турции возникли сотни очагов, десятки тысяч человек были эвакуированы. Погиб 81-летний мужчина.

Италия: жара убивает

Аномально высокие температуры зафиксированы в 17 из 27 крупных городов. По данным Минздрава, как минимум пять человек погибли от теплового удара. В Больцано температура достигает +37 °C, плавится асфальт. В промышленных зонах ощущается нехватка зелёных насаждений. Городская администрация говорит о необходимости масштабного озеленения, но признаёт, что в плотной застройке это сложно реализовать.

Австрия: жара и пожары

В Зальцбурге температура поднялась до +38 °C. Туристы укрываются в помещениях с кондиционерами. В Верхней Австрии зарегистрированы небольшие лесные пожары. Власти принимают меры: контролируют влажность сена, проверяют технику на фермах.


Швейцария: остановка АЭС

АЭС «Безнау» в кантоне Аргау частично отключена. Один реактор остановлен, второй работает на 50 % мощности. Причина — перегрев воды в реке Ааре, используемой для охлаждения. Сброс горячей воды может повредить экосистеме.


Фон: Европа нагревается 

Согласно докладу службы Copernicus, температура в Европе повышается в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Лето 2025 года уже вошло в историю как одно из самых экстремальных по погодным условиям.

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