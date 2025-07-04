Один ребенок умер, второй в больнице: врачи называют это совпадением

Гунта Лайзане, главврач отделения инфекционных заболеваний Детской больницы, рассказала об особенностях этой конкретной инфекции: «Речь идёт о бета-гемолитическом стрептококке группы А, или пиогенном стрептококке. Это достаточно распространённая бактерия. Она может вызвать как лёгкие формы заболевания, вроде ангины или скарлатины, так и тяжёлые, например, стрептококковый токсический шок. Именно такая редкая форма была у детей, попавших в больницу».

Заболевание распространяется воздушно-капельным путём. Особенно быстро — в детских коллективах. Вакцины от этой инфекции нет, защитить могут только простые меры гигиены — мытьё рук, отказ от совместной посуды, поясняет Лайзане.

Всё может начаться с обычной боли в горле, а затем стремительно ухудшиться. Смерть от стрептококка — явление крайне редкое. Чаще всего болезнь протекает легко и лечится под наблюдением семейного врача.

«Эти тяжелые случаи у детей в данный момент — совпадение, потому что такие тяжёлые формы не вызывают массовых вспышек», — допускает главврач инфекционного отделения Детской больницы.

Состояние второго ребёнка остаётся тяжёлым, но стабильным. Врачи фиксируют медленное улучшение. По оценке Центра профилактики и контроля заболеваний, угрозы для общества нет.