«Война гречки» между Maxima и Lidl привела к снижению цен

Так, в начале июля Maxima публично уличила Lidl в распространении вводящей в заблуждение рекламы: в одной из кампаний Lidl утверждалось, что гречка в Maxima якобы дороже. В реальности всё было наоборот — цена на 800-граммовую упаковку гречки под маркой “Extra Line” у Maxima составляла 1,38 евро, тогда как в Lidl — 1,75 евро.

Под давлением критики Lidl не только убрал спорный материал, но и на следующий же день снизил цену на свой продукт до того же уровня. Таким образом, "война гречки" привела к реальной выгоде для потребителей — цена на популярный продукт снизилась на 21%.

Тем не менее, как подчёркивают в Maxima, подобные случаи — не единичны, и компания уже обратилась в Центр по защите прав потребителей (PTAC). Продолжая следить за ситуацией, ритейлер обещает информировать общественность о выявленных нарушениях и предоставлять прозрачную информацию, чтобы покупатель мог делать осознанный выбор.

"Lidl неоднократно проводил вводящую в заблуждение сравнительную рекламную кампанию, предоставляя публике неверную и необъективную информацию о ценах конкурентов, свидетельствуют наблюдения Maxima Latvija. И подобная практика уже имела юридические последствия в Литве, где предприятие Lidl Lietuva UAB было оштрафовано", - сообщает Maxima Latvija в своем пресс-релизе от 4 июля 2025 года.

"В рамках своей рекламной кампании Lidl опубликовал цены, создающие ложное впечатление, что гречневая крупа под собственной торговой маркой «Maxima» дороже аналогичного продукта в ассортименте Lidl. Однако реальная ситуация говорит об обратном – в магазинах «Maxima» гречневая крупа под собственной торговой маркой «Extra Line» (800 г) доступна по значительно более низкой цене – всего за 1,38 евро. Между тем, в рекламе Lidl указана цена 1,75 евро за 800 г, а для сравнения используется другая гречка от собственного бренда Maxima «Well Done», что создает обманчивое впечатление разницы в ценах.

Аналогичным образом в сравнении цен используются и другие продукты, где самые дешевые продукты Lidl некорректно сравниваются с другими продуктами в магазинах Maxima, что вводит в основательное заблуждение жителей Латвии. Фактически, с помощью такой коммуникации о ценах Lidl не только вводит в заблуждение жителей Латвии, но и продвигает более высокие цены на эквивалентные продукты.

«Такой повторяющийся и вводящий в заблуждение подход к покупателям вызывает обоснованные подозрения в преднамеренно предвзятом выборе продуктов для сравнения, а не в желании предоставить потребителям объективную и исчерпывающую информацию. Мы осознаем, что каждый торговец имеет право выбирать свой стиль коммуникации, однако в нынешней экономической ситуации, когда жители особенно чувствительны к ценам на продукты питания, такое поведение не оправдано и может оказать прямое негативное влияние на поведение жителей. Соответственно, мы свяжемся с Центром защиты прав потребителей (PTAC) и надзорными органами, призвав их оценить вводящую в заблуждение коммуникацию», — говорит директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija Янис Бесерис.

«В центре нашей деятельности всегда находится клиент и его потребности — как в плане цены, так и качества. Лидерство Maxima в области низких цен подтверждается и независимыми оценками — мы неоднократно признавались самым любимым и доступным розничным брендом в топе брендов Балтии, а также третий год подряд получаем международную награду ICERTIAS «Качество по лучшей цене». Мы продолжим ориентироваться на потребности клиентов и предлагать самые популярные товары по доступным ценам во всех 172 магазинах Maxima по всей Латвии», — продолжает он.

К сожалению, это не первый случай, когда вышеупомянутый торговец обманывает общественность. В Литве за вводящую в заблуждение коммерческую практику в рамках рекламы, подразумевающей сравнение, его оштрафовали на 100 000 евро – это подтверждено решением суда. Аналогичным образом и в Латвии ранее Центр защиты прав потребителей (PTAC) выявил недостатки в данной сравнительной рекламе.

Пресс-релиз Maxima тут же прокомментировали представители Lidl:

"Цель компании Lidl — предоставлять потребителям прозрачную информацию о ценах в наших магазинах, основываясь на публично доступных данных на конкретный момент времени.

Мы сравниваем конкретные товары, предназначенные для удовлетворения одинаковых потребностей и взаимозаменяемые по составу, типу упаковки, размеру и другим характеристикам, чтобы продемонстрировать, что Lidl предлагает лучшее соотношение цены и качества. В связи с этим мы категорически отвергаем обвинения в введении потребителей в заблуждение.

«Миссия Lidl всегда заключалась и продолжает заключаться в том, чтобы предлагать высококачественные продукты по самым выгодным ценам. Сравнительная реклама в Латвии пока встречается довольно редко и часто вызывает дискуссии, хотя во многих странах Европы она широко распространена», — поясняет Дана Хасана, руководитель отдела коммуникаций Lidl Latvija.

Представитель компании подчеркивает, что потребители всё чаще сталкиваются с брендами, которые на первый взгляд предлагают выгодные продукты — привлекательную упаковку, громкие обещания низких цен и яркие ценники, создающие иллюзию скидок. Однако «Lidl» стремится показать, что настоящая ценность — это не просто броский слоган или маркетинговый ход. Именно поэтому компания сделала выбор в пользу сравнительной рекламы, которая позволяет наглядно продемонстрировать, что качественные товары могут быть доступны по более выгодной цене. «Мы уверены, что потребители хотят видеть разницу и принимать осознанные решения», — добавляет Хасана.

Рекламная кампания полностью соответствует действующим законодательным нормам, и потребители не вводятся в заблуждение.

Цены, указанные в кампании, основаны на контрольной закупке, проведённой в магазинах «Maxima»", - поясняется в ответе, присланном Lild.