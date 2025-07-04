Школьники в Эстонии будут начинать учёбу с 9:00 — автобусная система на грани срыва

По словам исполнительного директора Центра общественного транспорта Северной Эстонии Андруса Нилиска, нововведение грозит финансовым и логистическим кризисом. «Мы провели расчёты — потребуется как минимум миллион евро. Но в отрасли и без того не хватает 50 миллионов. Где взять деньги — непонятно», — заявил он в эфире радиопередачи Vikerhommik.

Нилиск сравнил ситуацию с автобусом с поломанным подшипником: «Можно включить радио погромче, но разве это решит проблему? Сейчас мы делаем примерно то же самое».

Он привёл пример волости под Таллинном, где подобную реформу ввели раньше. Результат: потребность в автобусах выросла с 8 до 18, а стоимость километра перевозки значительно увеличилась. При этом обслуживать нужно не только школьников, но и взрослых, которым по-прежнему надо быть на работе к 9 утра.

По его словам, вечерний час пик в Эстонии более растянут, а вот утром все едут одновременно. Это создаёт нагрузку, с которой существующая система не справится.

Нилиск также отметил, что в стране не хватает водителей. Средний возраст тех, кто за рулём автобуса, — около 60 лет. Все чаще приходится нанимать иностранных работников. «Но в школьные маршруты нельзя ставить водителей, не говорящих по-эстонски. Он должен понимать ребёнка и уметь помочь. А это уже становится проблемой», — добавил он.

Центр общественного транспорта уже направил письмо в министерство, но прямого диалога не было. Пока решение принято, но как оно будет реализовано — никто не знает.

«Я боюсь, что через пять лет у нас в автобусах не останется эстоноязычных водителей», — резюмировал Нилиск.