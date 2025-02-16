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Австрия: в результате нападения с ножом погиб один и ранены пять человек

Euronews 16 февраля, 2025 12:10

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В субботу в городе Филлах 23-летний сириец напал с ножом на прохожих. Он задержан полицией.

14-летний мальчик погиб и еще пятеро прохожих получили ранения в результате нападения с ножом в городе Филлах на юге Австрии.

По данным полиции, нападавший - 23-летний мужчина - гражданин Сирии, легально проживающий в Австрии. По данным полиции, нападавший начал беспорядочно наносить удары ножом прохожим на улице.

В настоящее время власти выясняют личные данные нападавшего и выясняют мотивы преступления.

Среди раненых двое находятся в критическом состоянии.

По данным полиции, остановить преступника удалось сотруднику службы доставки, также сирийцу, который сбил его на своем автомобиле, чем предотвратил большее количество жертв. Позже подозреваемый был задержан двумя женщинами-полицейскими.

Нападение произошло в австрийской провинции Каринтия. Губернатор Петер Кайзер выразил соболезнования семье 14-летней жертвы.

"Это возмутительное злодеяние должно повлечь за собой суровые последствия. Я всегда говорил об этом ясно и недвусмысленно: те, кто живет в Каринтии, в Австрии, должны уважать закон и приспосабливаться к нашим правилам и ценностям", - заявил губернатор Кайзер.

Лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль в социальной сети X также выразил соболезнования семье погибшего. Он подчеркнул, что, по его мнению, иммиграция - острая проблема, стоящая перед австрийским обществом.

"Я зол, зол на тех политиков, которые позволили поножовщине, изнасилованиям, бандитским войнам и другим преступлениям, совершаемым с применением силы, стать в Австрии обычным делом. Это первоклассный провал системы, за который молодой человек из Филлаха теперь должен заплатить своей жизнью", - заявил Кикль в сообщении на официальной странице своей партии.

"Мы описали полное изменение системы в нашей программе "Крепость Австрия". Нам нужны жесткие меры в области предоставления убежища, и мы не должны продолжать импортировать условия, подобные тем, что были в Филлахе", - добавил Кикль.

Лидер Консервативной партии Кристиан Штокер заявил в сети X, что нападавший "должен быть привлечен к ответственности и понести наказание по всей строгости закона".

По словам Штокера, необходимо принять дополнительные политические меры, чтобы избежать подобных ужасных актов в будущем и обеспечить безопасность Австрии.

По данным министерства иностранных дел Австрии, в 2024 году почти 25 000 иностранцев обратились с просьбой о предоставлении убежища, причем самая большая группа прибыла из Сирии, за которой следует Афганистан.

За последние два года число заявок на убежище резко сократилось. В 2022 году Австрия получила чуть более 100 000 заявлений.

В декабре несколько европейских стран, в том числе Австрия, заявили, что приостанавливают принятие решений по ходатайствам сирийских граждан о предоставлении убежища из-за неясной политической ситуации на их родине после свержения в декабре президента Башара Асада.

Проблема миграции вышла на первый план во многих европейских странах, что привело к росту популярности ультраправых партий, которые добились значительных успехов на выборах.

В Австрии миграция стала одной из главных тем перед прошлогодними выборами, в результате которых ультраправая Партия свободы одержала первую победу на национальных выборах со времен Второй мировой войны.

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