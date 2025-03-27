Авен получил разрешение перевести 235 миллионов на латвийский счет: деньги обещают сразу же заморозить

Служба финансовой разведки дала разрешение на перевод в Латвию 235 885 899 евро лицу из санкционного списка в феврале, свидетельствует предоставленная службой информация. В свою очередь, данные о замороженных средствах на счетах за февраль и март показывают, что крупный перевод в Латвию еще не был совершен. Если платеж будет сделан, деньги будут немедленно заморожены.

Имя человека не разглашается. Однако Ir удалось выяснить, что разрешение было выдано на перевод денег двойного гражданина Латвии и России Петра Авена. Перечисление было разрешено со счета в одной из стран Центральной Азии, бывшей советской республике, которая санкции не вводила, поэтому там эти деньги можно свободно тратить. Авен не захотел комментировать журналу Ir, почему он попросил это разрешение.

Авен был включен в санкционный список ЕС после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Будучи давним совладельцем "Альфа-Банка", одного из крупнейших российских финансовых учреждений, миллиардер Авен причисляется к ближайшему окружению президента РФ Владимира Путина и присутствовал на торжественной аудиенции в Кремле, когда Россия начала вторжение в Украину. Однако Авен долгое время занимался благотворительностью в Латвии и формировал связи с местными политиками.

С момента попадания в санционный список Авен добивается отмены этого решения. В апреле прошлого года Суд ЕС постановил снять санкции с многолетних бизнес-партнеров Авена и Михаила Фридмана. Латвия подала апелляцию, и на данный момент ведется судопроизводство.

Ранее в марте дружественный Кремлю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать продление санкций ЕС, если восемь человек, включая Фридмана и Авена, не будут исключены из списка. Орбану не удалось этого сделать. Решение о продлении санкций принимается странами-членами ЕС каждые шесть месяцев и требует единогласной позиции.

В начале этого года стало известно, что Авен и Фридман продали свои доли в "Альфа-Банке". "Господин Авен выполнил все требования, необходимые для снятия санкций", - заявил Ir его представитель Игорь Басс.

Ir не получил четкого ответа от Службы финансовой разведки на вопрос о том, действительно ли перевод средств от продажи российского банка на латвийский счет может быть аргументом для снятия санкций с российского миллиардера. Согласно одному из критериев, в санкционные списки ЕС могут быть включены "влиятельные бизнесмены, работающие в России". Однако "продажа подсанкционным субъектом своих активов в России сама по себе не является основанием для отмены установленных санкций".

По состоянию на 1 марта этого года в Латвии было 148 человек, чьи средства или хозяйственные ресурсы были заморожены в Латвии. Общая сумма, замороженная в финансовых учреждениях в марте, составила 54,56 миллиона евро.