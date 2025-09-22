Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Армии поставят бронежилеты семилетней давности? Один из поставщиков с уголовным делом

© Lsm.lv 22 сентября, 2025 09:40

До конца этого года вооружённые силы должны получить первые комбинированные бронежилеты с разгрузочной системой, закупка которых началась ещё в 2018 году. По мнению заказчика, для армии нет риска в получении бронежилетров, которые могли бы оказаться технологически устаревшими, сообщает телеканал LTV в передаче De facto.

Однако за время затянувшейся закупки одному из двух поставщиков,SIA Lumina Group, была аннулирована специальная лицензия на работу с военной продукцией. Причина — уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более миллиона евро.

Закупка длилась семь лет. Она началась в 2018 году, но только этой весной было опубликовано объявление о победителе.Право поставить продукцию почти на 81 миллион евро получила группа из двух фирм — SIA Brasa Defence Systems и SIA Lumina Group.

Контракт заключён на пять лет. Первые жилеты должны поступить на склады армии к концу этого года.

Представитель Brasa Defence Systems показал образец: «Армия в данном случае покупает бронежилет со всеми необходимыми элементами — с дополнительной баллистической защитой, защитой живота, паховой зоны, боевым поясом, который тоже имеет элементы противоосколочной защиты».

Закупка включала и требования к цепочкам поставок: часть продукции должна производиться в Латвии, а также храниться на складах. По этому тендеру дважды подавались жалобы. В процесс вмешались и ковид, и начавшаяся война в Украине, а также затянулась функциональная проверка бронежилетов. Квалификацию прошли девять компаний, предложения подали только две — победитель и фирма из Финляндии.


Глава департамента централизованных закупок Государственного центра логистики и закупок (VALIC) Мара Озолиня отвергла опасения о том, что за эти годы продукция успела устареть: «Мы сознательно составили технические спецификации более свободными, выдвинув минимальные критические требования к материалам, баллистической защите и модульности. А исполнение поставщик мог предложить в соответствии с актуальными на тот момент решениями».

Закупка позволила учитывать опыт войны в Украине и адаптировать жилеты к современному полю боя, с максимальной защитой от осколков, добавил поставщик.

Тем временем, летом 2022 года, когда закупка уже была проведена, Минобороны аннулировало у Lumina Group спецразрешение на работу с военной продукцией. Причина — уголовное дело, начатое в 2019 году и переданное в прокуратуру для предъявления обвинений. Дело касается уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов в крупном размере и в составе организованной группы.

«Согласно полученным доказательствам, делается вывод, что руководители компании включали в расходы фиктивные сделки, которых реально не было. Это дало право не платить НДС государству», — пояснил прокурор Андрис Алекссеев.

По обвинению, ущерб госбюджету составил 1,22 млн евро: НДС — 553 273 евро, налог на прибыль — 667 660 евро.

«Мы видим три уровня: верхняя компания декларирует сделки со следующим партнёром, тот в свою очередь — фиктивные сделки с третьей фирмой. Так обязательство платить НДС переносится на третью компанию. Эта фирма уже ликвидирована», — добавил прокурор.

Всего по делу привлечены шесть человек. Пятерых обвиняют в уклонении от налогов в составе организованной группы, одного — в пособничестве. Троим дополнительно вменяется легализация преступных доходов в крупном размере. Начат процесс и против самой компании как юрлица.

Через адвоката обвиняемые отказались комментировать. Lumina Group в письменном ответе заявила:
«Любые претензии считаем необоснованными и не признаём участия в возможных преступлениях».

Компания оспаривала аннулирование лицензии во всех инстанциях. Первые жалобы отклонили, теперь ждут решения в последней.

Возникает вопрос, как Lumina Group при таких обстоятельствах продолжает участвовать в армейских закупках.

В VALIC поясняют: «У поставщиков заключено соглашение о сотрудничестве, где распределена ответственность. Лицензия нужна той фирме, которая работает с продукцией, требующей разрешения. В данном случае это Brasa Defence Systems. „Lumina Group“ занимается больше консультациями и документацией».

Сама компания утверждает, что её роль в исполнении заказа сокращена и никаких платежей она не получала.

В Brasa Defence Systems отметили, что выбрали партнёра из-за опыта Lumina Group в разработке и производстве бронежилетов. Только после начала сотрудничества заказчик сообщил об аннулировании лицензии. О деталях уголовного дела фирма не знала. «Сейчас в рамках проекта „Lumina Group“ никак не участвует в производстве и поставках жилетов, для которых требуется лицензия. Одностороннее расторжение договора стало бы основанием для иска против нас», — пояснили в компании.

SIA Brasa Defence Systems создана в 2021 году после отделения от SRC Brasa в ходе скандала с полицейской формой, когда бывшие должностные лица фирмы оказались под судом.

Закупку на 81 миллион евро Минобороны проверяло выборочно и нарушений не обнаружило.

22.09.2025
США выделили Латвии почти половину годового оборонного бюджета за последние годы

В разных финансовых программах США за последние годы Латвии было доступно около 700 миллионов долларов (595,4 млн евро) для оборонных проектов, сообщили в Министерстве обороны. Для сравнения: в 2025 году Латвия сама планирует потратить на оборону примерно 1,56–1,59 млрд евро, то есть американская помощь за несколько лет сопоставима почти с половиной годовых расходов страны.

Диманта: «Какого пса российские граждане должны к нам ездить?»

На телеканале TV24 в программе Preses klubs состоялся очень резкий обмен мнениями по поводу закрытия границы с Россией и Белоруссией между депутатом Сейма, экс-начальником дорожной полиции Эдмундом Зивтиньшем и главой Ziedot.lv Рутой Димантой.

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Понедельник будет облачным и прохладным

. В понедельник небо в Латвии в основном будет затянуто облаками, местами возможны небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Канада, Австралия и Британия признали Палестинское государство

Практически одновременно ещё три страны - Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании Палестины государством. Соответствующие заявления премьер-министры этих стран опубликовали на своих страницах в социальных сетях, сообщает Евроньюз.

Лиепниекс: следующая атака по территории НАТО уже будет намного серьёзнее

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал своё мнение по поводу недавнего вторжения российских дронов на территорию Польши. Звучит весьма пессимистически - реакцию НАТО он явно считает недостаточной.

