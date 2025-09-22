Армии поставят бронежилеты семилетней давности? Один из поставщиков с уголовным делом

Однако за время затянувшейся закупки одному из двух поставщиков,SIA Lumina Group, была аннулирована специальная лицензия на работу с военной продукцией. Причина — уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более миллиона евро.

Закупка длилась семь лет. Она началась в 2018 году, но только этой весной было опубликовано объявление о победителе.Право поставить продукцию почти на 81 миллион евро получила группа из двух фирм — SIA Brasa Defence Systems и SIA Lumina Group.

Контракт заключён на пять лет. Первые жилеты должны поступить на склады армии к концу этого года.

Представитель Brasa Defence Systems показал образец: «Армия в данном случае покупает бронежилет со всеми необходимыми элементами — с дополнительной баллистической защитой, защитой живота, паховой зоны, боевым поясом, который тоже имеет элементы противоосколочной защиты».

Закупка включала и требования к цепочкам поставок: часть продукции должна производиться в Латвии, а также храниться на складах. По этому тендеру дважды подавались жалобы. В процесс вмешались и ковид, и начавшаяся война в Украине, а также затянулась функциональная проверка бронежилетов. Квалификацию прошли девять компаний, предложения подали только две — победитель и фирма из Финляндии.



Глава департамента централизованных закупок Государственного центра логистики и закупок (VALIC) Мара Озолиня отвергла опасения о том, что за эти годы продукция успела устареть: «Мы сознательно составили технические спецификации более свободными, выдвинув минимальные критические требования к материалам, баллистической защите и модульности. А исполнение поставщик мог предложить в соответствии с актуальными на тот момент решениями».

Закупка позволила учитывать опыт войны в Украине и адаптировать жилеты к современному полю боя, с максимальной защитой от осколков, добавил поставщик.

Тем временем, летом 2022 года, когда закупка уже была проведена, Минобороны аннулировало у Lumina Group спецразрешение на работу с военной продукцией. Причина — уголовное дело, начатое в 2019 году и переданное в прокуратуру для предъявления обвинений. Дело касается уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов в крупном размере и в составе организованной группы.

«Согласно полученным доказательствам, делается вывод, что руководители компании включали в расходы фиктивные сделки, которых реально не было. Это дало право не платить НДС государству», — пояснил прокурор Андрис Алекссеев.

По обвинению, ущерб госбюджету составил 1,22 млн евро: НДС — 553 273 евро, налог на прибыль — 667 660 евро.

«Мы видим три уровня: верхняя компания декларирует сделки со следующим партнёром, тот в свою очередь — фиктивные сделки с третьей фирмой. Так обязательство платить НДС переносится на третью компанию. Эта фирма уже ликвидирована», — добавил прокурор.

Всего по делу привлечены шесть человек. Пятерых обвиняют в уклонении от налогов в составе организованной группы, одного — в пособничестве. Троим дополнительно вменяется легализация преступных доходов в крупном размере. Начат процесс и против самой компании как юрлица.

Через адвоката обвиняемые отказались комментировать. Lumina Group в письменном ответе заявила:

«Любые претензии считаем необоснованными и не признаём участия в возможных преступлениях».

Компания оспаривала аннулирование лицензии во всех инстанциях. Первые жалобы отклонили, теперь ждут решения в последней.

Возникает вопрос, как Lumina Group при таких обстоятельствах продолжает участвовать в армейских закупках.

В VALIC поясняют: «У поставщиков заключено соглашение о сотрудничестве, где распределена ответственность. Лицензия нужна той фирме, которая работает с продукцией, требующей разрешения. В данном случае это Brasa Defence Systems. „Lumina Group“ занимается больше консультациями и документацией».

Сама компания утверждает, что её роль в исполнении заказа сокращена и никаких платежей она не получала.

В Brasa Defence Systems отметили, что выбрали партнёра из-за опыта Lumina Group в разработке и производстве бронежилетов. Только после начала сотрудничества заказчик сообщил об аннулировании лицензии. О деталях уголовного дела фирма не знала. «Сейчас в рамках проекта „Lumina Group“ никак не участвует в производстве и поставках жилетов, для которых требуется лицензия. Одностороннее расторжение договора стало бы основанием для иска против нас», — пояснили в компании.

SIA Brasa Defence Systems создана в 2021 году после отделения от SRC Brasa в ходе скандала с полицейской формой, когда бывшие должностные лица фирмы оказались под судом.

Закупку на 81 миллион евро Минобороны проверяло выборочно и нарушений не обнаружило.