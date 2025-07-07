Полиция получила оперативную информацию о том, что некий пассажир 22 июня попытается провезти наркотики, и разоблачила 71-летнего Гундарса Лукстиньша. Его поведение и багаж вызвали подозрение. Он летел из Лаоса рейсом Thai Airways транзитом в Малайзию, с собой у него была лишь сумка весом 9 кг, в сумке - раскладушка. После изучения содержимого ручной клади оказалось, что внутри трубчатой рамы - 47 "колбасок" из пластмассовой пленки, начиненных героином. Рыночная стоимость груза оценивается в 250 тысяч евро.

Отряд по борьбе с наркотиками и таможенный департамент международного аэропорта Суварнабуми сообщают, что Лукстиньш говорил только по-русски, по-английски не понимал и не ответил, откуда и каким способом он заполучил наркотики. Следователи предполагают, что героин он получил в Лаосе и что он является одним из членов крупной криминальной сети.

В Таиланде героин классифицируется как наркотик первой категории, за большое количество раньше могли присудить к смертной казни. Если будет доказано намерение продать наркотики, Лукстиньшу грозит от 20 до 30 лет тюрьмы - вплоть до пожизненного заключения, как уже произошло со многими китайскими и австралийскими наркокурьерами.

В последний раз за контрабанду наркотиков в Таиланде казнили в 2009 году двух местных жителей, перевозивших метамфетамин. Последний раз в этой стране смертный приговор был выполнен в 2019 году - тогда казнили разбойника и убийцу, зарезавшего 17-летнего парня. В 2023 году суд приговорил к высшей мере наказания директора школы, который в 2020 году ограбил ювелирный магазин, убил продавца, охранника и 2-летнего ребенка. Преступник еще ожидает смертельную инъекцию.

(Иллюстративное фото.)