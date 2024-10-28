Андрей Козлов: «Они снова поиздевались!» Депутаты в Сейме «передумали» замораживать свои зарплаты

Депутаты от правящей коалиции еще недавно уверяли, что хотят "проявить солидарность" с народом, и вообще со страной, и с этой целью заморозят себе рост зарплаты. И вот стало известно, что... слуги народа передумали! Вместо замораживания заработной платы.. она повысится. Но "только" на 2,6%. Видимо, парламентарии решили, что на свои 4-6 тысяч евро в месяц (в зависимости от должности) они в следующем году не проживут и им без прибавки не обойтись.

"Меня это даже не удивило! - отреагировал на это решение Сейма член партии "Стабильности!" Андрей Козлов. - Власть просто в очередной раз продемонстрировала, как она относится к своему народу и к тем обещаниям, которые даются народу. Особенно омерзительно цинично звучит объяснение, почему в Сейме "передумали" замораживать рост зарплат. Мол, если заморозить оклады власть имущих, то заложенный в закон алгоритм расчета жалований в госуправлении приведет к тому, что в последующие годы зарплаты взлетят до небес! Они за кого нас держат?! Если бы так говорила, простите, бабушка на базаре или даже чиновники, то это объяснение еще можно было бы принять - как говорится, закон есть закон. Но это говорят депутаты Сейма - то есть те, которые сами принимают законы!

Если есть опасность резкого роста зарплат в госуправлении из-за некоего алгоритма, то поменяйте его или вообще измените такой странный закон! В чем собственно проблема? Когда депутатам нужно, то они какой-то закон могут протащить через Сейм за считанные часы!

Понятно, что придуманная "отмазка" почти всех депутатов устраивает. Не устраивает данная ситуация только депутатов фракции "Стабильности!", которые внесли в Сейм законопроект о замораживании зарплат депутатов на весь период полномочий парламента этого созыва, то есть на 2 года. Уже скоро мы увидим, кто еще из депутатов или фракций готов поддержать инициативу "Стабильности!" Команда Росликова дала шанс всем парламентариям спасти свое лицо! Посмотрим, воспользуются ли этим шансом остальные слуги народа".