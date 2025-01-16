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Андрей Козлов: «Аптечный налог — узаконенный грабеж, который мы должны остановить!»

Редакция PRESS 16 января, 2025 20:13

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Партия "Стабильности!" внесла в Сейм законопроект, чтобы остановить грабеж пациентов, пишет член партии Андрей Козлов. Надеемся на поддержку парламента!

"С этого года вступила в силу так называемая реформа цен на рецептурные лекарства. Министр здоровья Хосам Абу Мери обещал снижения цен на на 15-20 процентов. Но это в будущем, зато уже с 1-го января введен "аптечный налог" - за "обслуживание" каждого рецепта пациент должен заплатить аптеке... 75 центов. При этом на каждом рецепте врач вправе выписать только одно лекарства. Четыре рецепта и вот уже больной расстается сразу с 3 евро, не считая стоимость самих лекарств! Это просто грабеж! Узаконенный грабеж!" - не скрывает своего возмущения член партии "Стабильности!" Андрей Козлов, который уже получил десятки звонков от возмущенных рижан.

Депутаты Сейма от партии "Стабильности!" внесли в парламент поправки, призванные законодательно отменить взимание с пациентов платы за рецепт.

"Почему жители должны компенсировать аптекам их возможные финансовые потери от реформы? Если государство затеяло эту реформу, то пусть аптекам и покрывает убытки, если вообще эти убытки есть! Аптеки, реагируя на реформу, уже подняли стоимость нерецептурных медикаментов. И где же этот министр Абу Мери? Почему он не реагирует?" - продолжает Андрей Козлов. Он надеется, что остальные парламентарии поддержат законопроект "Стабильности!"

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