Алжирка бросила дочь умирать на пляже в Греции: полиция распутала загадочный клубок

Женщина еще не сделала официального заявления, но утверждает, что в субботу вечером девочке стало плохо. Она пошла в ванную, там поскользнулась, упала, ушиблась и набила большую шишку. Женщина якобы испугалась, что ребенок умрет, но не смогла поехать в больницу, так как у нее нет легальных документов на пребывание в стране, и решила бросить ее на пляже. Девочка не выжила.

Отцом ребенка, судя по всему, является гражданин Сирии, который пропал без вести. По всей видимости, в семье имело место бытовое насилие, и отец применял насилие как к матери, так и к детям. Власти разыскивают его для дачи показаний.

Хронология ареста

Иностранка, гражданка Алжира, которая, предположительно, является человеком, перевезшим и бросившим несчастную девочку на пляже Эдем в Палеон-Фалироне, доставлена в портовое управление Флисвос. По информации береговой охраны,она была арестована в пятницу утром в центре Афин, возле дома, где живет вместе с двумя другими детьми.

Ее обнаружили в результате анализа записей камер видеонаблюдения, так как было установлено, что она уезжала на такси из района Фалирон. Сотрудники береговой охраны нашли туриста, гражданина Израиля, который также находился в такси в тот день.

С помощью онлайн-приложения они связались с ним и попросили указать точку, где он взял такси. Затем они отправились на стоянку такси в Эрму, где нашли водителя. Тот отвез их к месту, где высадил подозреваемую. С четверга за этим местом велось скрытое наблюдение.

В пятницу утром женщина была замечена, и полицейские, присутствовавшие при наблюдении, доставили ее в полицейское управление. Делом занимается береговая охрана, куда женщина будет вызвана для дачи объяснений в ближайшие часы. Ее попросят рассказать, какие отношения связывали ее с погибшей девочкой, что произошло, почему она ее бросила и почему столько дней она не связывалась с властями, которые ее разыскивали.