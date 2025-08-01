Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Алжирка бросила дочь умирать на пляже в Греции: полиция распутала загадочный клубок

Euronews 1 августа, 2025 13:52

Мир 0 комментариев

Почти через неделю, после обнаружения на пляже одного из пригородов Афин тела мертвой маленькой девочки греческие власти, похоже, распутали загадочный клубок. Полиция арестовала женщину, которая была замечена на видео, гуляющей с ребенком за несколько часов до его смерти. Предположительно, она является матерью девочки, алжиркой и не имеет вида на жительство в Греции. Ее передали сотрудникам береговой охраны, прибывшим на место происшествия.

Женщина еще не сделала официального заявления, но утверждает, что в субботу вечером девочке стало плохо. Она пошла в ванную, там поскользнулась, упала, ушиблась и набила большую шишку. Женщина якобы испугалась, что ребенок умрет, но не смогла поехать в больницу, так как у нее нет легальных документов на пребывание в стране, и решила бросить ее на пляже. Девочка не выжила.

Отцом ребенка, судя по всему, является гражданин Сирии, который пропал без вести. По всей видимости, в семье имело место бытовое насилие, и отец применял насилие как к матери, так и к детям. Власти разыскивают его для дачи показаний.

Хронология ареста

Иностранка, гражданка Алжира, которая, предположительно, является человеком, перевезшим и бросившим несчастную девочку на пляже Эдем в Палеон-Фалироне, доставлена в портовое управление Флисвос. По информации береговой охраны,она была арестована в пятницу утром в центре Афин, возле дома, где живет вместе с двумя другими детьми.

Ее обнаружили в результате анализа записей камер видеонаблюдения, так как было установлено, что она уезжала на такси из района Фалирон. Сотрудники береговой охраны нашли туриста, гражданина Израиля, который также находился в такси в тот день.

С помощью онлайн-приложения они связались с ним и попросили указать точку, где он взял такси. Затем они отправились на стоянку такси в Эрму, где нашли водителя. Тот отвез их к месту, где высадил подозреваемую. С четверга за этим местом велось скрытое наблюдение.

В пятницу утром женщина была замечена, и полицейские, присутствовавшие при наблюдении, доставили ее в полицейское управление. Делом занимается береговая охрана, куда женщина будет вызвана для дачи объяснений в ближайшие часы. Ее попросят рассказать, какие отношения связывали ее с погибшей девочкой, что произошло, почему она ее бросила и почему столько дней она не связывалась с властями, которые ее разыскивали.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

