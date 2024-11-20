Агрессивные маневры на мосту? Электричка ViVi обгоняет грузовой поезд по встречным рельсам (ВИДЕО)

На видео, опубликованном в социальной сети Х видно, как по железнодорожному мосту через Даугаву в направлении Центрального вокзала неспешно движется грузовой поезд. В то же время по пути встречного движения в том же направлении его обгоняет электричка ViVi. Что за опасные маневры, задаются вопросом многие пользователи.

"Ого, агрессивно! Машинист электрички, уставший тащиться за грузовым поездом, совершает агрессивный обгон на мосту. Не только дороги в Латвии опасны", - комментирует ситуацию автор видео.

Ему с юмором отвечают некоторые комментаторы:

- И даже поворотники не включил!

- И по рельсам встречного направления!

Тем не менее, представители ViVi ответственно заявляют:

- Нет причин для беспокойства. Машинист выполняет маневр согласно правилам и ситуации.