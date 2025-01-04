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Абу Мери — хороший врач, но плохой министр: Апинис жестко критикует происходящее в аптечной отрасли

Редакция PRESS 4 января, 2025 07:11

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Бывший советник министра здравоохранения Абу Мери, врач Петерис Апинис на pietiek.com высказал свое мнение по поводу происходящего в аптечной отрасли.

По словам Апиниса, руководители аптек и лидеры Ассоциации фармацевтического ухода испытывают боль по поводу хаотичной, непредсказуемой реформы цен на лекарства и агрессивных контрактов, которые аптеки получили от Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Он читал контракт одной из аптек, который требовалось подписать и отправить назад в НСЗ в течение трех дней.

"Суть контракта звучит так: как мы (министр, министерство, чиновники) ненавидим вас, аптекарей, как мы в каждой аптеке видим мошенников, как мы сейчас создадим новые контролирующие структуры, новых контролирующих персон, которые будут ездить по аптекам и наказывать за серьезные и не очень серьезные вещи штрафами в размере 5% от оборота аптеки, при этом аптеки будут обязаны предоставить этому контролеру помещение, свет, бумаги, кофе и хорошее настроение", - пишет Апинис и подчеркивает, что и из других контрактов - для семейных врачей, больниц и лабораторий - сквозят недоверие и ненависть.

"Министр Хосам Абу Мери! Что заставляет тебя так ненавидеть людей, которые работают и строят латвийскую медицину, то есть государственное здравоохранение, которое также дало тебе дом, работу и средства к существованию?

Не отрицаю, что ты принес пользу моей стране как гастроэнтеролог и эндоскопист, но ты ничего не принес как политик. Большой вклад «Нового Единства» в Латвию заключается в том, что мы безнадежно отстаем от наших соседей (и еще больше отстаем от других европейских стран) как в экономике, так и в безопасности, а также в госуправлении. Чем дольше «Новое Единство» продолжает править, тем больше катастрофа для нашей страны. В более широком масштабе это «Rail Baltic», который обременит экономику Латвии, станет невыгодным и чрезмерно дорогим проектом, таким же, как «airBaltic», который уже «высосал» полмиллиарда из государственного бюджета. А в области здравоохранения это новые корпуса больницы Страдиня, которые не будут построены из-за решения Хосама Абу Мери (разорвать контракт со строительной компанией). До сих пор мы сталкивались с тем, что политики «Нового Единства» и созданная ими бюрократия ведут себя со злобой и агрессией по отношению к предпринимателям, создавая им всевозможные препятствия. Теперь мы видим, что то же самое происходит в медицине — ненависть и бюрократическая враждебность направлены против аптек, лабораторий, больниц и врачебных практик", - пишет Апинис и приводит аргументы, почему бюрократическая реформа Хосама Абу Мери является преступной и бессмысленной:

• контракты заключаются на десять лет, но изменения в них может вносить только государственная сторона. Мне трудно поверить, что в министерстве работает кто-то вроде Нострадамуса, который способен гарантировать стабильное развитие в следующие десять лет, без внешних угроз, без необходимости создавать или менять запасы, без вмешательства иностранного капитала, без революционных изменений на мировом рынке медикаментов. Логика подсказывает, что контракт должен быть заключен на три года с возможностью продления. Могу с уверенностью предсказать, что господин Хосам Абу Мери не останется министром еще десять лет (кажется, что долгожителями среди министров в Латвии были Индулис Эмсис, Раймонд Вейонис и Рихард Козловскис), и, скорее всего, он останется в истории латвийской медицины и народной памяти с налогом Хосама (с 1 января все будут обязаны платить налог за отмену рецептов) и вышеупомянутыми недостроенными корпусами больницы;

• в контракте предусмотрено, что контрольные функции будут выполнять несколько учреждений, находящихся в подчинении министерства, что создаст хаос, а штрафы – 5–10% от оборота – могут быть применены из-за таких ошибок, как выдача пациенту лекарства, которое, по мнению министерства, ему не положено. Штрафы в контрактах фактически еще более серьезно подорвут отношения между семейными врачами и НСЗ. Штрафы по договорам, заключаемым для оказания государственных оплачиваемых первичных медицинских услуг, являются незаконными, поскольку из нормативных актов в области публичного права не следует, что законодатель решил установить такие санкции в отношении частных лиц – семейных врачей, которые на основании публично-правового договора выполняют государственные функции. Работу аптек, врачей и лабораторий значительно осложняют как ограниченная функциональность используемых баз данных, так и тот факт, что приходится использовать несколько баз данных, которые не составляют единую систему.

Кроме того, семейному врачу часто нужно выписывать лекарства, которые компенсируются государством, и направлять пациентов к другим специалистам по их указаниям, полагаясь на их оценку и выданные ими направления. Кроме того, права пациента на получение государственных медицинских услуг могут изменяться стремительно, например, врач может вовремя не заметить, что пациент зарегистрирован в другой стране. Статья 90 Закона о государственном управлении гласит, что должностные лица, исполняя свои обязанности, несут ответственность за ущерб, причиненный государству, только если это произошло с умыслом или по грубой неосторожности. Вот это как раз то, чего не понимает Хосам Абу Мери – он считает, что любая ошибка является умышленной. Он готов жестко наказывать любого, кто ошибся. Но не ошибаться, работая с e-veselība, невозможно;

• e-veselība работает плохо, часто не работает несколько часов подряд, иногда без всякой причины удаляет врача или фармацевта из списка. Я наблюдал за работой электронных систем в медицине уже много лет, и с полной уверенностью могу сказать, что Хосаму Абу Мери не удастся сделать эту систему идеальной. Любое сотрудничество с e-veselība, независимо от того, какому новому или старому органу она будет подчиняться, принесет угрозу врачам, руководителям лабораторий, медицинских учреждений и фармацевтам.

Апинис отметил, что Хосам Абу Мери - хороший врач, но у него есть все шансы остаться в народной памяти в качестве плохого министра.

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