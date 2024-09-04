А в госсекторе вечеринка всё еще продолжается: экономист о повышении зарплат

«Впервые мы увидели такой разрыв в оплате труда между государственным и частным секторами в 2006, 2007 и 2008 годах. В принципе, в частном секторе уже поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет, но в государственном [секторе] вечеринка все еще продолжается", - говорит Зоргенфрейя.

По её словам, они по своиv клиентам могут наблюдать замедление роста зарплат как в частном, так и в государственном секторе.

Экономист пояснила, что ситуация на рынке труда в этом году улучшилась, и компании больше не испытывают серьезных проблем с поиском сотрудников.

«Жесткий рынок труда, который был еще год назад, немного ослаб... Он не все так плохо, поэтому нет давления для повышение зарплат», - объясняет Зоргенфрейя.

Инфляция также снизилась, и сейчас мы находимся на «самой низкой точке инфляции», поэтому инфляция не является причиной для повышения зарплат.

«Государственный сектор, возможно, немного наверстывает упущенное. В некоторых отношениях повышение зарплат вполне оправдано и правильно, мы знаем, что в государственном секторе есть ряд профессий, где зарплаты низкие, и их следует повышать. Но мы должны быть очень осторожны», - добавила Зоргенфрейя.