А у нас что? Министр финансов предлагает создать «саморазвивающуюся бюрократию»

По словам политика, в государственном управлении наблюдается стагнация - система работает недостаточно эффективно как на политическом, так и на бюрократическом уровне. Несмотря на то, что страной управляют 100 депутатов Сейма, 13 министров и около 3 000 государственных служащих, обеспечивающих повседневные услуги населению, эффективность работы недостаточно высока.

Как отметил Ашераденс, количество бюрократии в Латвии превышает среднеевропейский уровень, но эффективность работы не соответствует вложенным ресурсам. Доля бюрократии в добавленной стоимости в Латвии оценивается в 17,6 %, в то время как в среднем по Европе она составляет 16 % или меньше.

Политик отметил, что бюрократия в основном выполняет функции, но вопрос о том, почему эти функции должны выполняться, задается редко.

По его словам, в ходе бюджетного процесса переговоры с министерствами о том, чего они добьются с помощью выделенных средств, часто заканчиваются молчанием, поскольку до сих пор таких вопросов не задавалось.

Политик подчеркнул необходимость перехода к управлению, ориентированному на результат, которое взаимодействует с обществом, ставит конкретные задачи и оценивает достигнутые результаты.

По мнению Ашераденса, бюрократия должна быть не раздробленной и плохо скоординированной, а саморазвивающейся, современной, прозрачной и способной быстро реагировать на изменения. Он раскритиковал отсутствие сотрудничества между министерствами, упомянув о попытках внедрить единую цифровую бухгалтерскую систему в государственном управлении.

Политик считает, что Латвии не хватает сильных институтов, и без существенных изменений в качестве бюрократии не избежать стагнации.

По его мнению, необходимо решить два вопроса: создать учреждение, изучающее глобальные вызовы и ищущее решения для такой маленькой страны, как Латвия, и "школу государственных служащих" - с квалифицированными экспертами, которые понимают передовой опыт Северных стран и могут вносить предложения в политику.