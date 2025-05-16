Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Мая Завтра: Edijs, Edvins
Доступность

А у нас что? Министр финансов предлагает создать «саморазвивающуюся бюрократию»

Редакция PRESS 16 мая, 2025 16:21

Важно 0 комментариев

LETA

Латвии нужна "саморазвивающаяся бюрократия", чтобы оценить, способны ли мы реагировать на внешние события и управлять процессами в государственном секторе, заявил министр финансов Арвилс Ашераденс на конференции "Бюрократия и общество", организованной Латвийским университетом и организацией "Формула Латвии 2050".

По словам политика, в государственном управлении наблюдается стагнация - система работает недостаточно эффективно как на политическом, так и на бюрократическом уровне. Несмотря на то, что страной управляют 100 депутатов Сейма, 13 министров и около 3 000 государственных служащих, обеспечивающих повседневные услуги населению, эффективность работы недостаточно высока.

Как отметил Ашераденс, количество бюрократии в Латвии превышает среднеевропейский уровень, но эффективность работы не соответствует вложенным ресурсам. Доля бюрократии в добавленной стоимости в Латвии оценивается в 17,6 %, в то время как в среднем по Европе она составляет 16 % или меньше.

Политик отметил, что бюрократия в основном выполняет функции, но вопрос о том, почему эти функции должны выполняться, задается редко.

По его словам, в ходе бюджетного процесса переговоры с министерствами о том, чего они добьются с помощью выделенных средств, часто заканчиваются молчанием, поскольку до сих пор таких вопросов не задавалось.

Политик подчеркнул необходимость перехода к управлению, ориентированному на результат, которое взаимодействует с обществом, ставит конкретные задачи и оценивает достигнутые результаты.

По мнению Ашераденса, бюрократия должна быть не раздробленной и плохо скоординированной, а саморазвивающейся, современной, прозрачной и способной быстро реагировать на изменения. Он раскритиковал отсутствие сотрудничества между министерствами, упомянув о попытках внедрить единую цифровую бухгалтерскую систему в государственном управлении.

Политик считает, что Латвии не хватает сильных институтов, и без существенных изменений в качестве бюрократии не избежать стагнации.

По его мнению, необходимо решить два вопроса: создать учреждение, изучающее глобальные вызовы и ищущее решения для такой маленькой страны, как Латвия, и "школу государственных служащих" - с квалифицированными экспертами, которые понимают передовой опыт Северных стран и могут вносить предложения в политику.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 2 реакций
Комментарии (0) 2 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Евровидение»: самые прочные геополитические союзы на протяжении десятилетий

История и культура 21:00

История и культура 0 комментариев

Средиземноморские страны, как правило, голосуют друг за друга, Франция имеет крепкие связи с Израилем и Арменией, а страны Балтии поддерживают Украину и своих скандинавских соседей.
Политика встречается повсюду, в том числе и в музыке.

Средиземноморские страны, как правило, голосуют друг за друга, Франция имеет крепкие связи с Израилем и Арменией, а страны Балтии поддерживают Украину и своих скандинавских соседей.
Политика встречается повсюду, в том числе и в музыке.

Читать
Загрузка

Исследование: образ 35% людей в соцсетях отличается от реальной жизни

Новости Латвии 20:45

Новости Латвии 0 комментариев

35% жителей Латвии признают, что их образ и поведение в социальных сетях отличаются от реальной жизни, заявила на презентации исследования "Двойная жизнь потребителя: конкурентоспособность на виртуальном рынке" советник-экономист Совета по конкуренции Илзе Янковска.

35% жителей Латвии признают, что их образ и поведение в социальных сетях отличаются от реальной жизни, заявила на презентации исследования "Двойная жизнь потребителя: конкурентоспособность на виртуальном рынке" советник-экономист Совета по конкуренции Илзе Янковска.

Читать

Если мы вложимся в оборону, денег на повышение зарплат не останется: Мелбарде педагогам

Новости Латвии 20:40

Новости Латвии 0 комментариев

Реформа зарплат учителей в Латвии снова под угрозой. В эфире программы Spried ar Delfi нынешняя министр образования Даце Мелбарде заявила, что заплаты вряд ли удастся повысить, ведь все деньги уйдут на оборону.

Реформа зарплат учителей в Латвии снова под угрозой. В эфире программы Spried ar Delfi нынешняя министр образования Даце Мелбарде заявила, что заплаты вряд ли удастся повысить, ведь все деньги уйдут на оборону.

Читать

«В таких случаях мы переходим на русский»: профессор рассказал, как медработники выбирают язык общения

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

В эфире программы "Dr. Apinis" телеканала TV24 академику Латвийской академии наук, профессору RSU, кардиохирургу Петерису Страдыньшу задали вопрос, сталкивался ли он хоть раз в Латвии с ситуацией, когда какой-то врач не мог говорить на госязыке, а говорил на русском. И вообще, часто ли медперсонал общается между собой на русском языке. 

В эфире программы "Dr. Apinis" телеканала TV24 академику Латвийской академии наук, профессору RSU, кардиохирургу Петерису Страдыньшу задали вопрос, сталкивался ли он хоть раз в Латвии с ситуацией, когда какой-то врач не мог говорить на госязыке, а говорил на русском. И вообще, часто ли медперсонал общается между собой на русском языке. 

Читать

Число иностранных гостей в Риге в первом квартале выросло на 20%

Новости Латвии 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

За первые три месяца этого года Ригу посетили 214 135 иностранных туристов, что на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор Рижского агентства инвестиций и туризма (РАИТ) Фредис Быков.

За первые три месяца этого года Ригу посетили 214 135 иностранных туристов, что на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор Рижского агентства инвестиций и туризма (РАИТ) Фредис Быков.

Читать

Папа Лев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Ватикане

Мир 20:01

Мир 0 комментариев

Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для двусторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил один из его ближайших соратников.

Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для двусторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил один из его ближайших соратников.

Читать

Здравствуй, Борбула! В список традиционных латышских имен включат девять новых имен

Важно 19:00

Важно 0 комментариев

С 1 января следующего года в список традиционных латышских имен будет включено шесть новых женских и три мужских имени, решила в пятницу Комиссия экспертов по календарным именам Государственного языкового центра (VVC).

С 1 января следующего года в список традиционных латышских имен будет включено шесть новых женских и три мужских имени, решила в пятницу Комиссия экспертов по календарным именам Государственного языкового центра (VVC).

Читать