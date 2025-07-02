5% от ВВП на медицину: профсоюз медиков требует полмиллиарда на зарплаты и сокращение очередей

По расчётам профсоюза, запланированное государственное финансирование в 2026 году отстаёт от необходимого примерно на 500 миллионов евро. Это, как считают в LVSADA, ставит под угрозу надежды на улучшение ситуации в латвийском здравоохранении.

Согласно принятой ранее государственной стратегии, к 2026 году расходы на медицину должны были приблизиться к 6% от ВВП. Профсоюз напоминает, что на деле этот показатель остаётся значительно ниже запланированного.

Глава LVSADA Валдис Керис заявил, что министр здравоохранения Хосам Абу Мери("Новое единство") должен выбрать — продолжать следовать партийной линии или отстаивать право жителей на своевременную и доступную медпомощь.

Ранее с похожим заявлением выступило и Объединение свободных профсоюзов (LBAS). Организация поддерживает рост оборонных расходов, но настаивает на сохранении приоритетов в образовании, здравоохранении и демографии. LBAS также предлагает поэтапно увеличить долю расходов на медицину до 6% ВВП.

Сейчас правительство запретило министерствам подавать предложения по бюджетным приоритетам. Министр финансов Арвилс Ашерденс ("Новое единство") пояснил, что сначала нужно навести порядок в существующих расходах и не создавать иллюзий относительно дополнительного финансирования.

