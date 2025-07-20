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42 миллионов работников в ЕС не могут поехать в отпуск: в каких странах это недоступная роскошь?

Euronews 20 июля, 2025 13:56

Мир 0 комментариев

15% работающих людей в ЕС - около 42 миллионов человек - не могут позволить себе хотя бы недельный отпуск вне дома. Euronews Business подробно рассматривает проблему отпускной бедности

В 2023 году 15% работающих людей в ЕС не смогли позволить себе хотя бы недельный отпуск вне дома. Это около 42 миллионов человек.

По данным Евростата, опубликованным Европейской конфедерацией профсоюзов (ETUC), в каждой из стран "большой четверки" ЕС (Германия, Франция, Испания и Италия) более 5 миллионов работников не могут позволить себе недельный отпуск.

"Отдых с семьей или друзьями важен для нашего физического и психического здоровья и является основной частью европейского социального контракта", - заявила генеральный секретарь ETUC Эстер Линч, критикуя сложившуюся ситуацию.

Кто работает, тот не отдыхает?

Число работников, которые не могут себе позволить поехать в отпуск, растет по всему ЕС, ежегодный прирост отмечается третий год подряд.

В 2022 году 40,5 миллиона работающих людей сообщили, что не могут позволить себе недельный отпуск вне дома. В 2023 году эта цифра выросла до 41,5 миллиона, то есть всего за год - более чем на миллион работников. Доля обедневших до такой степени работников выросла с 14% до 15%.

"Полученные данные - результат все более неравной экономики, в которой работники вынуждены отказываться от отпуска из-за растущих расходов на жилье, транспорт и питание в сочетании со снижением покупательной способности и спекуляциями", - заявили в ETUC.

Разрыв между Востоком и Западом

Данные свидетельствуют о сильном разрыве в доступности отпусков в странах ЕС, особенно между Восточной/Южной Европой и Западной/Северной Европой.

Этот антирейтинг возглавляет Румыния, где 32% работников не могут позволить себе недельный отпуск. За ней следуют Венгрия (26%), Болгария (24%), Португалия и Кипр (по 23 %) и Словакия (22%).

Скандинавские страны - Финляндия, Швеция и Дания - наряду с Нидерландами, Люксембургом и Словенией, сообщают о самом низком уровне отпускной бедности, который составляет от 5 до 7%.

В Чехии, Австрии и Бельгии уровень отпускной недоступности составляет не более 10%.

Несмотря на свой экономический вес, даже крупнейшие страны Евросоюза сообщают об уровне отпускной бедности. Среди стран "большой четверки" Испания (18 %) и Италия (17%) превышают средний показатель по ЕС, равный 15%. Франция (12%) и Германия (11 %) отстают от среднего показателя, но в обеих странах этот показатель все равно превышает 10%.

Большая четверка ЕС: более 5 миллионов работников в каждой стране не могут позволить себе отпуск

Абсолютные цифры говорят громче, чем проценты. Более 5 миллионов работников в каждой из стран "большой четверки" ЕС не смогли позволить себе отпуск в 2023 году. В Италии эта цифра составила 6,2 млн человек, в Германии - 5,8 млн, в Испании - 5,6 млн, во Франции - 5,1 млн.

Более 3,5 миллионов работников в Румынии и Польше также не смогли позволить себе отпуск. В Венгрии и Португалии эта цифра превысила 1,5 миллиона человек.

В Австрии и Нидерландах более 550 000 работников не могли позволить себе даже недельный отпуск, несмотря на то, что были трудоустроены или имели свой бизнес.

"После напряженной работы в течение всего года это самое малое, на что могут рассчитывать работающие люди, и нельзя допустить, чтобы отпуск стал роскошью для немногих, - сказала Линч. - Однако эти цифры показывают, что в Европе существует чрезвычайная ситуация с рабочими местами и что наш социальный договор продолжает разрушаться в результате растущего экономического неравенства".

Связана ли отпускная бедность с уровнем дохода?

Существует умеренно сильная отрицательная корреляция между долей работников, которые не могут позволить себе недельный отпуск вне дома, и годовым чистым заработком. Это означает, что с ростом чистого заработка доля работников, которые не могут позволить себе такой отпуск, как правило, уменьшается.

Однако, поскольку корреляция умеренная, это также указывает на то, что в некоторых странах эта связь не столь сильна или не так четко следует общей тенденции.

Например, в Ирландии (43 897 евро) в 2023 году был зафиксирован один из самых высоких чистых годовых доходов в ЕС, однако уровень отпускной бедности остается сравнительно высоким. В Словении, напротив, он низкий, хотя уровень доходов схож со странами, где больше людей могут позволить себе отпуск.

Сравнивая работников (в возрасте 15-64 лет) и население в целом в возрасте 16 лет и старше, Euronews Business обнаружил сильную корреляцию: чем выше доля работников, которые не могут позволить себе отпуск, тем выше она, как правило, и среди населения в целом.

В 2023 году среди населения в целом доля людей, не способных позволить себе недельный отпуск, варьировалась от 11% в Люксембурге до 60% в Румынии, в то время как средний показатель по ЕС составил 29%.

Это говорит о том, что среди населения этот показатель почти в два раза выше, чем среди работников.

Эксперты в беседе с Euronews Business отметили, что различия между странами во многом связаны с развитием их экономик.

Ключевую роль играет уровень располагаемого дохода, который напрямую влияет на способность людей тратить деньги на отдых, особенно если смотреть на цифры по населению в целом.

ETUC призывает национальные правительства полностью выполнить Директиву о минимальной заработной плате, а Европейскую комиссию - обеспечить, чтобы Пакет качественных рабочих мест, который должен быть принят в этом году, включал законодательство по восстановлению баланса в экономике, делая соблюдение коллективных переговоров условием доступа к государственным контрактам.

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