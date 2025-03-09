2 часа разговоров по телефону — и 1500 евро достались мошенникам: внимание — еще одна схема!

Потерпевшей позвонила женщина, назвавшая себя сотрудницей одного из операторов мобильной связи и предложившая мобильный телефон "самсунг". Сразу же после этого звонка позвонил мужчина, представившийся как эксперт по безопасности, и сообщил, что в предыдущем разговоре его собеседницу обманули, и теперь ей нужно указать свои банковские данные, чтобы не лишиться всех денег.

Мужчина, как сказано в заявлении потерпевшей, интересовался остатком на ее банковском счете, но жещина ответила, что не имеет доступа к интернет-банку. Тогда мужчина попросил снять деньги со счета и положить их в пакомат. Она так и сделала, положив в пакомат 1500 евро.

Разговор продлился два часа, в обоих случаях звонившие говорили по-латышски. Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся.

Стражи закона напоминают: сотрудники госучреждений не звонят, чтобы получить наличные, данные банковской карты или счета! Такие телефонные разговоры надо сразу же прекращать! Если все же есть сомнения, а вдруг и правда звонили из учреждения, нужно позвонить туда по номеру телефона, указанному на официальном сайте учреждения, и лично убедиться в этом.

Кроме того, жителей Латвии призывают предупредить своих пожилых родственников о риске мошенничества и удержать их от совершения действий, в результате которых в руки преступников могут попасть данные, а обладатели банковских счетов могут лишиться своих денег.