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125 подданных Латвии в списках на выдворение из США: что им делать? МИД Латвии дает ответ

© Lsm.lv 4 февраля, 2025 18:23

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Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подтвердила информацию о 125 подданных Латвии, которые находится в списке на выдворение из Соединенных штатов, подтвердила пресс-секретарь МИД Латвии программе Латвийского радио 4 «Подробности».

В ICE пояснили, что упомянутые лица нарушили иммиграционные правила США.

«Это означает, что человек не выполнил все формальности для законного проживания в Соединенных Штатах», — пояснила Эглите. Она отметила, что это не означает, что человека немедленно задержат и депортируют.

Перед этим американские ведомства проведут проверку, чтобы убедиться, законно ли проживает человек в США. Если человек проживает на законных основаниях, его не выдворят, пояснила Эглите.

По ее словам, ICE также заверила посольство Латвии в США, что каждый гражданин Латвии будет проинформирован о возможности в любое время обратиться в посольство своей страны.

«Поэтому мы, конечно же, также призываем людей обращаться в посольство, если им нужен временный проездной документ, если срок действия документа истек или если им нужна какая-либо информация о том, куда человек может обратиться и получить юридическую консультацию конкретно по своей ситуации», — сказала представитель МИД Латвии.

Она призвала тех, кого это касается, не медлить, а также добавила, что получить консультацию напрямую можно в Иммиграционной и таможенной службе США. Эглите уточнила, что вышеупомянутые граждане въехали на территорию США законно, информация о въезде есть в базах данных США, однако впоследствии нарушили иммиграционные правила.

Как сообщалось ранее, иммиграционная и таможенная служба США (ICE) включила 125 латвийских подданных в список из почти полутора миллионов иностранцев, подлежащих депортации.

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