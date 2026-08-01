Tostarp visvairāk — 102 086 — Latvijas pilsoņu dzīvesvieta reģistrēta Lielbritānijā. Salīdzinot ar gada sākumu, Latvijas pilsoņu skaits šajā valstī palielinājies par 950 cilvēkiem.
Tai seko Vācija ar 27 564 Latvijas pilsoņiem un Īrija ar 24 237 Latvijas pilsoņiem. Salīdzinot ar šā gada 1. janvāri, Lielbritānijā Latvijas pilsoņu skaits ir palielinājies par 950, Vācijā tas audzis par 413, bet Īrijā palielinājies par 162 Latvijas pilsoņiem.
Salīdzinoši liels Latvijas pilsoņu skaits joprojām ir arī Krievijā un Baltkrievijā, uz kurām kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī Latvijas iestādes regulāri aicina Latvijas valstspiederīgos neceļot. Krieviju kā savu dzīvesvietu šā gada 1. jūlijā bija norādījuši 5355 Latvijas pilsoņi, bet Baltkrieviju — 1128. Salīdzinot ar gada sākumu, Latvijas pilsoņu skaits minimāli — par astoņiem cilvēkiem — krities Krievijā, bet Baltkrievijā tas saglabājies tāds pats. šajās valstīs ir krities minimāli — Krievijā par astoņiem, bet Baltkrievijā palielinājies par 45.
Četri Latvijas pilsoņi savu dzīvesvietu ir norādījuši arī konfliktā ar ASV iesaistīto Irānu, divi — Palestīnu, bet Izraēlu kā savu dzīvesvietu norādījuši 6445 Latvijas pilsoņi.
Jau vēstīts, ka šā gada 1. janvārī 253 572 Latvijas pilsoņu savu dzīvesvietu bija norādījuši ārvalstīs, kas bija par 1,2% vairāk nekā 2025. gada 1. jūlijā.
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