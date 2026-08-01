Valstu līderi parakstījuši Itālijas un Dānijas iniciēto vēstuli Eiropadomes priekšsēdētājam Antoniu Koštam, Eiropas Komisijas priekšsēdētājai Urzulai fon der Leienai un Īrijas premjerministram Mihālam Mārtinam, aicinot nekavējoties reaģēt un koordinēt Eiropas Savienības (ES) rīcību saistībā straujo nelegālo imigrantu pieplūdumu pie Eiropas Savienības (ES) ārējās robežas Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā.
Vēstuli kopā parakstījuši 22 valstu līderi. Tajā paustas nopietnas bažas par nekontrolētu nelikumīgo migrāciju un pieaugošajiem riskiem ES ārējo robežu drošībai, kas prasa ātru un vienotu Eiropas rīcību.
«Eiropas Savienības ārējās robežas drošība ir kopīga visu dalībvalstu atbildība, un efektīva tās aizsardzība ir būtisks priekšnoteikums mūsu visu kopējai drošībai. Mums ir skaidri jāparāda, ka spējam aizsargāt ārējās robežas, vienoti un izlēmīgi reaģējot uz nelikumīgu migrāciju un jebkādiem mēģinājumiem izmantot migrāciju kā spiediena instrumentu» norāda Kulbergs.
Viņš uzsvēra, ka tikai koordinēta ES rīcība stiprinās drošību, sabiedrības uzticēšanos un Šengenas zonas noturību.
Vēstules parakstītāji aicina rīkoties ātri, izlēmīgi un koordinēti, lai novērstu turpmāku situācijas eskalāciju un stiprinātu ES spēju efektīvi aizsargāt tās ārējo robežu.
Kā ziņots, Spānijas valdība sestdien paziņoja, ka Spānijas un Marokas robežkrīzes upuru skaits Seutā ir pieaudzis līdz 67 un starp bojāgājušajiem ir gan noslīkušie, gan arī cilvēki, kas gāja bojā drūzmā.
Nelielu skaitu migrantu, kuri sestdienas rītā aizpeldēja līdz Seutas pilsētas Tarahalas pludmalei, sagaidīja karavīri, kuri viņus pavadīja atpakaļ pāri robežai. Spānijas Iekšlietu ministrija norāda, ka gandrīz visi no tiem, kuri ielauzās Seutā, jau ir atgriezušies Marokā.
Pēc vairāku dienu haosa un pārpildītām ielām ar cilvēkiem, kuri cerēja uz labāku dzīvi Spānijā, Seutas iedzīvotāji sestdienu sagaidīja mierā.
Tomēr drošības situācija šajā 84 000 iedzīvotāju autonomajā pilsētā joprojām ir nestabila.
«Dzīve šajā pilsētā ir traucēta robežas incidenta dēļ,» pavēstīja Seutas prezidents Huans Hesuss Vivass.
«Cilvēku atgriešanās ir sākusies apmierinoši, taču process ir jāpabeidz. Pilsēta vēl nav atgriezusies normālā ritmā.»
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