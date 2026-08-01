Noslēdzoties sliežu remontam sabiedriskais transports Pārdaugavas virzienā atsāks apstāties ierastajā pieturā. Nakts autobusi N3, N10 un N22 maršruta autobusi pieturā apstāsies jau no pirmā nakts reisa, savukārt 22. maršruta autobusi, kā arī 9. un 27. maršruta trolejbusi — no 1. augusta pirmā reisa.
Pagaidu pietura pie ēkas 11. novembra krastmalā 31 vairs netiks izmantota un tiks slēgta.
Kā ziņots, pietura pie Akmens tilta tika slēgta sliežu remonta laikā.
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