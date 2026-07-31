Viņš apliecināja, ka sēdē piedalījās arī Rīgas pašvaldības, SIA «Rīgas satiksme» un AS «Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca» pārstāvji. Ar viņiem tai skaitā pārrunāts, kā varētu organizēt transporta nozares iepirkumus, lai vismaz atsevišķas to sadaļas varētu īstenot Latvijā.
Valainis atzina, ka «Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca» patlaban esot diezgan izaicinošā stāvoklī un tās īpašnieki ik gadu maksājot lielas summas, lai ražotne varētu turpināt darbu. «Bet tai pat laikā valsts nodarbojas ar dažādiem iepirkumiem, kuru sadaļas mēs varētu realizēt arī šajā rūpnīcā. Tie ir gan tramvaji, gan vilcini, gan to apkalpošanas, servisi,» teica ekonomikas ministrs.
Viņš pauda, ka patlaban atbildīgajām institūcijām vajadzētu būt skaidriem uzdevumiem, lai transporta nozares iepirkumus varētu īstenot tā, lai atsevišķas to sadaļas būtu lokalizētas. «Industrijas potenciāls Latvijā ir ļoti augsts,» teica Valainis.
Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padome ir koleģiāla un koordinējoša institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu saskaņotu starpresoru sadarbību sekmīgai investīciju projektu īstenošanai Latvijas valsts interesēs.
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