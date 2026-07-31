Piekļuve liegta tīmekļvietnēm «rtdoc.tv», «providosiki.com» un «4k-video.ru».
NEPLP saņēmusi informāciju no Valsts drošības dienesta (VDD), ka šajās tīmekļvietnēs kopumā tiek izplatīta vienpusēja un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, attaisnota Krievijas militārā agresija Ukrainā, leģitimēta Krievijas okupēto un anektēto Ukrainas teritoriju piederība Krievijai, mobilizēts informatīvais un sabiedriskais atbalsts Ukrainā karojošajiem Krievijas karavīriem, humanizēti Ukrainā karojošie Krievijas karavīri, izplatīta Latviju diskreditējoša informācija, kā arī veidota piederības sajūta un pozitīva kopējā attieksme pret Krieviju.
NEPLP un VDD ieskatā tas var radīt negatīvu ietekmi uz Latvijas sabiedrības saliedētību, starpetniskajām attiecībām, vērtību izpratni, Latvijas iedzīvotāju piederību vienotai informatīvajai telpai, kā arī Latvijas valsts solidaritāti un atbalstu Ukrainai attiecībā uz tās neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību.
Līdzīgus lēmumus par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandu izplatošiem portāliem NEPLP pieņēmusi arī iepriekš.
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