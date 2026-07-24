Pārbaudē KNAB ir pieprasījis pašvaldībai informāciju. Kamēr notiek pārbaude, KNAB plašākus komentārus par to nesniedz, norāda KNAB Komunikācijas nodaļa.
Savukārt Siguldas novada partijas pārstāvji aģentūru LETA informēja, ka domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim (LZS) un viņa vietniecei Ancei Kaimiņai (NA, LRA, VP, JKP), iespējams, ar pašvaldību ir noslēgti personīgo transportlīdzekļu patapinājuma līgumi un no pašvaldības budžeta tiek segti ar šo transportlīdzekļu izmantošanu saistītie izdevumi — degvielas un amortizācijas kompensācijas.
Siguldas novada partijas deputāti vērsušies pašvaldībā, lai noskaidrotu, vai šī informācija atbilst patiesībai. Pašvaldība atbildējusi, ka laika periodā no 2021. gada jūlija līdz 2026. gada maijam domes priekšsēdētājam un viņa vietniekam kompensācijās par degvielu un amortizāciju no pašvaldības budžeta izmaksāti 9902 eiro.
«Tas noticis laikā, kad pašvaldības politiskās vadības atalgojums jau tā ir ievērojams, bet vienlaikus regulāri dzirdam, ka pašvaldības budžetā trūkst līdzekļu dažādu iedzīvotājiem būtisku vajadzību nodrošināšanai un arī pašvaldības darbinieku atalgojuma palielināšanai,» norāda opozīcijā strādājošās partijas deputāti.
Būtisks esot jautājums, kāpēc šāda kārtība vispār bija nepieciešama, jo pašvaldības rīcībā ir dienesta automašīnas un darbojas transporta rezervācijas sistēma. Tādēļ opozīcijas deputāti vēloties saprast, kāpēc domes politiskajai vadībai darba pienākumu veikšanai bija nepieciešams izmantot tieši personīgos transportlīdzekļus, par to saņemot kompensācijas no pašvaldības budžeta.
«Cik mums zināms, iepriekšējiem domes priekšsēdētājiem šādi personīgo transportlīdzekļu patapinājuma līgumi nav bijuši,» norāda opozīcijas politiķi.
Kā vēstīts, pērn Siguldas novada domes priekšsēdētāja Kumska alga domē palielinājusies par 27%, sasniedzot 74 725 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par pagājušo gadu.
Pērn Kumskis līdz pašvaldību vēlēšanām jūnijā pildīja domes priekšsēdētāja pienākumus, bet no jūlija līdz decembra sākumam — domes priekšsēdētāja vietnieka amatu.
«Swedbank» politiķim procentos pērn izmaksājusi 72 eiro. No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstā viņš saņēmis 126 eiro, kā arī Zaļo un zemnieku savienība viņam izmaksājusi 1200 eiro. Kopā viņa ienākumi pērn sasnieguši 76 123 eiro.
Tāpat politiķis deklarējis parādsaistības, kas 2025. gada beigās veidoja 54 639 eiro.
Mēra īpašumā 2025. gada beigās bija dzīvoklis Siguldā, kā arī 2017. gadā ražota automašīna «Volvo V60» un 2004. gadā ražota automašīna «Volvo S60».
Viņam pagājušā gada beigās piederēja 0,03 akcijas «Apple Inc.» 6,99 ASV dolāru jeb 8,19 eiro nominālvērtībā, 0,01 akcija «Lockheed Martin Corporation» 5,59 ASV dolāru jeb 6,55 eiro nominālvērtībā un 0,1 akcija «Canadian Solar Inc.» 1,57 ASV dolāru jeb 1,84 eiro nominālvērtībā.
Kumskis ir deklarējis dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu.
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