Liepājas stadionā pagājušajā nedēļā notika grupas «Pirmās dienas tūres» noslēguma koncerts. Grupas menedžments uzsver, ka laika apstākļi koncerta konstrukciju būvēšanas un novākšanas laikā nebija labvēlīgi un stipro lietusgāžu dēļ bojāts stadiona zāliens skatuves pusē.
Grupas menedžments atzīmē, ka eksperti ir novērtējuši stadiona zāliena stāvokli, izstrādāts zāliena atjaunošanas plāns un pēc nepilna mēneša Liepājas stadionā «Daugava» varēs atgriezties sportisti, kuri bez šī sporta laukuma ir palikuši futbola sezonas vidū. Izmaksas, kas saistītas ar zāliena atjaunošanu, iecerējis kompensēt grupas oficiālais tūres apdrošinātājs «Balcia». Prognozēts, ka darbus stadionā varēs paveikt tā, lai augusta beigās futbolisti varētu atgriezties Liepājas stadiona «Daugava» laukumā.
Jau rakstīts, ka Liepājas Olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot «Prāta vētras» koncertā sabojāto stadiona «Daugava» zālienu.
Kā aģentūru LETA iepriekš informēja Liepājas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde, «Prāta vētras» koncerta organizatori bija paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zāliena bojājumus.
Freidenfelde skaidro, ka lielu kultūras pasākumu rīkošanā šādi riski tiek izvērtēti jau iepriekš. Arī šajā gadījumā pasākuma organizatori bija apdrošinājuši iespējamos zāliena bojājumus, tādēļ pēc apdrošinātāju izvērtējuma tiks segtas zāliena atjaunošanas izmaksas un stadions pēc iespējas ātrāk atkal būs pieejams sportistiem.
Stadions «Daugava» kopumā var uzņemt ap 4000 skatītāju. Stadions atbilst starptautiskiem futbola normatīviem, tādēļ visbiežāk tiek izmantots futbola čempionātiem Liepājā. Pašlaik tā ir pamata mājas spēļu vieta futbola klubam «Liepāja», kas ir iekļuvis UEFA Konferences līgas otrajā kārtā, kur tam vēl šī mēneša izskaņā būs jātiekas ar Vīnes «Austria».
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