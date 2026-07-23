Jaunās iekārtas aizstāj nokalpojušās balsošanas pultis, kuras tika izmantotas kopš 1997. gada
Balsošanas iekārtu nomaiņa bija nepieciešama, lai nodrošinātu Saeimas sēžu norises nepārtrauktību, jo turpmāka līdzšinējo iekārtu ekspluatācija būtu saistīta ar nozīmīgu risku Saeimas sēžu tehniskai norisei, informē parlamentā.
Līdzšinējās balsošanas iekārtas parlamentam kalpoja gandrīz trīs desmitgades. Pēdējos gados tām vairs nebija pieejamas rezerves daļas, un bojātās iekārtas tika uzturētas darba kārtībā, izmantojot detaļas no iepriekš ekspluatētajām pultīm, tomēr šāds risinājums vairs neesot bijis ilgtspējīgs.
Kā norāda paralamentā, jaunās balsošanas iekārtas nodrošinās visas līdzšinējās funkcijas, lai sēde varētu noritēt atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajam. Tās nodrošina pieteikšanos debatēm, balsošanu par darba kārtības jautājumiem, kā arī deputātu reģistrāciju un kvoruma pārbaudi.
Iekārtu nomaiņas projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Kiberincidentu novēršanas institūciju «Cert.lv». Lai pārliecinātos par sistēmas drošību un noturību, ir veikti nepieciešamie testi, norāda Saeimā.
Tāpat jaunās balsošanas iekārtas ir pārbaudījuši un pieņēmuši Saeimas ievēlētie balsu skaitītāji — pārstāvji no Saeimas frakcijām.
Jauno balsošanas iekārtu konfigurēšana, uzstādīšana un sistēmas testēšana notika Saeimas pavasara un rudens sesiju starplaikā. Deputātiem pirms jauno iekārtu izmantošanas Saeimas sēdē tika nodrošināta iespēja iepazīties ar to darbību un izmēģināt tās.
Pirms šodienas sēdes deputāti testēja balsošanas iekārtas, balsojot par apgalvojumu, ka Latvija ir labākā vieta pasaulē vasaras pavadīšanai. 80 deputāti balsoja «par», bet četri atturējās, pēc kā zālē izskanēja skaļi saucieni.
Jaunās balsošanas iekārtas iegādātas publiskā iepirkumā. Elektroniskās balsošanas sistēmas aparatūras piegādi nodrošināja SIA «A-T Trade Music». Kā liecina Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija, Saeima iepirkuma līgumu ar «A-T Trade Music» par konferenču sistēmas iegādi noslēdza par 321 510 eiro.
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