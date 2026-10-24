Pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2010. gada 26. oktobra Ministru kabineta (MK) noteikumi «Par pāreju uz vasaras laiku». Savukārt Eiropas Savienībā (ES) pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. janvāra direktīva par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku. Direktīva nosaka vasaras laika sākumu un beigas vienoti visām ES dalībvalstīm.
EM norāda, ka, lai gan ES līmenī ir bijušas diskusijas par laika maiņas atcelšanu, vienots lēmums nav pieņemts, jo daudzas dalībvalstis uzskata, ka, lai vienotos par atteikšanos no sezonālās laika maiņas, ir jāveic pilnvērtīgs ietekmes izvērtējums, tostarp analizējot ekonomiskās izmaksas, ietekmi uz sabiedrību un veselību, kā arī citus būtiskus aspektus. Līdz ar to Latvijā joprojām tiek ievērota iepriekš noteiktā kārtība, ko paredz MK noteikumi, kas atbilst ES direktīvā noteiktajām prasībām.
Pāreja uz vasaras laiku atkal notiks 2027. gada 28. martā plkst. 3, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu.
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