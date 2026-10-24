Ar to neesot pietiekami, lai pilnvērtīgi nodrošinātu platformas attīstību, augstus kiberdrošības standartus, kvalitatīvu iniciatīvu izvērtēšanu un atbalstu to autoriem. Platformas rīcībā ir vairāk nekā 600 000 pilsoņu personas datu.
Tiek lēsts, ka platformas pilnvērtīgai darbībai gadā nepieciešami aptuveni 450 000 līdz 500 000 eiro. Ministru prezidenta birojam iesniegtajā aprēķinā norādīti 370 000 eiro gadā, rēķinoties ar aptuveni 100 000 eiro ieņēmumiem mikroziedojumos.
Šāds finansējums ļautu ne tikai nodrošināt platformas ikdienas darbību, bet arī plānveidīgi ieguldīt tehnoloģiskajā attīstībā, kiberdrošībā, lietotāju pieredzē un atbalstā iniciatīvu autoriem, norāda platformas pārstāvji.
Viņi prognozē, ka arī turpmāk būs nepieciešams piesaistīt ziedojumus un citus ārējā finansējuma avotus. Līdztekus mērķis ir nodrošināt, lai platformas pamatdarbība nebūtu atkarīga no ziedojumu apjoma svārstībām.
Kā ilgtspējīgāko risinājumu «ManaBalss.lv» piedāvā daudzveidīgu finansēšanas modeli, apvienojot stabilu valsts atbalstu, sabiedrības ziedojumus, projektu finansējumu un citus neatkarīgus finansējuma avotus. Platformas pārstāvju ieskatā, nepieciešams arī ilgtermiņā paredzams publiskā finansējuma mehānisms.
Vienlaikus platformas pārstāvji uzsver, ka finansēšanas modelim jāgarantē tās redakcionālā un politiskā neatkarība.
Kā vēstīts, Saeima ceturtdien nodeva Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kolektīvo iniciatīvu par platformas «ManaBalss.lv» turpmāko darbību, uzdodot Ministru kabinetam rast risinājumu tās finansēšanai 2027. gadā un turpmāk.
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija aicināja valdību platformas darbībai ik gadu paredzēt vismaz 150 000 eiro, kā arī lūdza Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju izvērtēt ilgtermiņa finansēšanas iespējas.
Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ivars Āboliņš (NA) norādīja, ka līdzšinējais finansējums piešķirts kā vienreizējs atbalsts un ministrijai pašlaik nav līdzekļu turpmākai platformas finansēšanai. Savukārt «ManaBalss.lv» pārstāvji uzsvēra, ka taupības apstākļos arī platformai nav iespēju uzņemties tās finansēšanu.
Saeimā iesniegta vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu atbalstīta kolektīvā iniciatīva, kurā aicināts izstrādāt pastāvīgu finansēšanas mehānismu sabiedrības līdzdalības platformai «ManaBalss.lv». Iniciatīvu līdz šā gada 24. septembrim parakstījuši 10 301 pilsonis.
Iniciatīvas autori norāda, ka «ManaBalss.lv» darbojas kopš 2011. gada un šajā laikā vairāk nekā 140 platformā iesniegtās iniciatīvas nonākušas līdz Saeimai, no kurām 83 kļuvušas par likumiem. Platformas pārstāvji uzsver, ka līdzšinējais darbības modelis lielā mērā balstījies uz ziedojumiem, kuru apmērs pēdējos gados samazinājies, tādēļ nepieciešams stabils un prognozējams finansējums.
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