Kā liecina informācija NATO tīmekļvietnē, SACEUR atbild par visu alianses militāro operāciju vadību stratēģiskajā līmenī un vada Sabiedroto operāciju pavēlniecību.
SACEUR pienākumos ietilpst militāro operāciju plānošana, tām vajadzīgo spēku noteikšana un pieprasīšana dalībvalstīm atbilstoši Ziemeļatlantijas padomes pilnvarojumam un NATO Militārās komitejas norādījumiem.
Ja notiek agresija pret kādu NATO dalībvalsti, SACEUR ir atbildīgs par visu viņa spēju un pilnvaru robežās esošo militāro pasākumu īstenošanu, lai saglabātu vai atjaunotu alianses teritorijas drošību.
SACEUR sniedz NATO politiskajām un militārajām institūcijām ieteikumus militāros jautājumos, kas var ietekmēt viņa spēju pildīt savus pienākumus.
Grinkevičs SACEUR pienākumus pilda kopš 2025. gada jūlija.
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