Aģentūrai LETA zināms, ka lietā apsūdzēta Anda Sīviņa, kura no 2023. gada jūnija līdz 2025. gada oktobrim bija uzņēmuma valdes priekšsēdētāja. Otrs apsūdzētais ir Raitis Apinis, kurš līdz 2025. gada oktobrim bija uzņēmuma valdes loceklis.
Neminot apsūdzēto vārdus, prokuratūra aģentūru LETA informēja, ka viena persona apsūdzēta par to, ka, būdama valsts amatpersona, mantkārīgā nolūkā izdarīja tīšas darbības, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, savukārt otra — par šo darbību atbalstīšanu.
Apsūdzētā, būdama valsts amatpersona — publiskas personas kapitālsabiedrības meitas sabiedrības valdes priekšsēdētāja izbeidza darba tiesiskās attiecības ar kādu šī uzņēmuma darbinieku — otru apsūdzēto.
Apsūdzētie zināja, ka, darba devējam un darbiniekam izbeidzot darba tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties, tas ir, nepastāvot uzteikumam, darba devējam nav pienākuma izmaksāt un darbiniekam nav tiesību saņemt atlaišanas pabalstu, pausts apsūdzībā.
Tāpat apsūdzētie apzinājušies, ka atlaišanas pabalsts personai tiks izmaksāts tādā apmērā, kāds tas būs norādīts uz viņu savstarpēji noslēgtās vienošanās pamata izdotajā rīkojumā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
Nolūkā ar atlaišanas pabalsta izmaksu panākt personas materiālā stāvokļa uzlabošanu, apsūdzētā amatpersona, būdama atbalstīta no otra apsūdzētā puses, rīkojoties ar publiskas personas kapitālsabiedrības līdzekļiem pretēji tās interesēm un pretēji Darba likumam un uzņēmuma iekšējiem normatīvajiem aktiem, izdeva rīkojumu par atlaišanas pabalsta izmaksu, kā rezultātā personai tika pretlikumīgi izmaksāts pabalsts, radot kapitālsabiedrībai mantisku zaudējumu 13 604 eiro apmērā.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Kriminālvajāšanu šajā lietā rosināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB).
KNAB kriminālprocesu sāka 2025. gada 20. oktobrī un to izmeklēja paātrinātā procesa kārtībā.
LETA jau oktobra sākumā ziņoja, ka reorganizācijas procesā VAS «Latvijas dzelzceļš» (LDz) meitasuzņēmumi SIA «LDz ritošā sastāva serviss» un SIA «LDz loģistika» ir pievienoti SIA «LDz Cargo».
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